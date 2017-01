Liviu Dragnea a cerut precizari Parchetului privind aducerea la cabinetele parlamentare a fostilor angajati, precum soferii, acuzand o prevedere "aberanta" a Codului penal

Scrisoarea trimisa de Liviu Dragnea ca presedinte al Camerei Deputatilor a fost adresata procurorului general, Augustin Lazar. Liderul PSD invoca statutul parlamentarilor, care permite angajarea personalului la cabinetele parlamentare, dar si un articol din Codul penal, 301, care reglementeaza conflictul de interese in cazul rudelor sau a colaboratorilor.Mai exact, Codul penal interzice oferirea de foloase patrimoniale de catre un functionar catre rude sau catre persoane cu care s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 5 ani. Asta ar impiedica si angajarea/reangajarea lor la cabinetele parlamentare. Scrisoarea lui Liviu Dragnea se refera strict la persoanele cu care un parlamentar a avut relatii comerciale, nu si a rudelor, avand in vedere ca statutul interzice expres aducerea rudelor la cabinete.Raspunsul Ministerului Public nu a fost unul clar, Augustin Lazar spunand ca intelege preocuparea Parlamentului, "nicio precautie neputand fi apreciata ca excesiva", insa nu exista o norma generala in acest caz."Aceasta problema nu a format, pana in prezent, obiectul unei interpretari subsecvente legii. (...) Fara a ne pronunta intr-o problema potential litigioasa, ca opinie a Ministerului Public, apreciem ca, in rezolvarea acesteia, vor trebui observate cu atentie atat raportul dintre norma speciala si cea generala, cat si cronologia normelor juridice incidente", a scris Augustin Lazar.Dragnea a insarcinat Comisia juridica sa elaboreze un punct de vedere asupra acestui raspuns. Discutia a pornit chiar in prima sedinta a Biroului Permanent al Camerei pe care a condus-o Liviu Dragnea, el afirmand ca exista situatii cu potential conflict de interese in angajarea si reangajarea unor consilieri la cabinete."S-a tot discutat despre acea prevedere aberanta din acel articol (al Codului penal - n.r.,) in care se spune ca, daca ai avut un consilier la cabinet intr-un mandat trecut, dar si la primul mandat de parlamentar ai avut o functie sau iti aduci soferul, este acolo o prevedere in care este inchisoare de la 1 la 5 ani", a spus Dragnea, motivand cererea adresata procurorului general.Dragnea face solicitarea si in contextul in care contractele de munca sunt facute pe perioada unui mandat, iar daca un parlamentar doreste sa reangajeze un consilier (devenit efectiv o persoana cu care a avut in ultimii 5 ani ani o relatie comerciala) poate intra sub incidenta articolului 301 din Codul penal privind conflictul de interese.Dupa primirea raspunsului, in sedinta conducerii Camerei Deputatilor de saptamana trecuta, Liviu Dragnea a mai explicat ca nu doreste situatii de conflict de interese, iar Comisia juridica ar trebui sa elaboreze un punct de vedere."Nu cred ca trebuie sa fim in situatia in care orice parlamentar sa inceapa sa fie sub riscul incompatibilitatii sau al conflictului de interese printr-o prevedere pe care nu o intelege nimeni. Poate a fost o ratiune dar, si din raspunsul pe care l-am primit, cred ca si dumnealor au acelasi punct de vedere, dar nu au vrut sa scrie", a spus Dragnea, potrivit stenogramelor.Vicepresedintele forului, Catalin Predoiu (PNL), a dat de inteles ca raspunsul Ministerului Public ar permite o lege de interpretare, care sa reglementeze aceste practici de angajare."Nu ne opreste nimic ca, la un moment dat, Parlamentul sa emita o lege de interpretare a acestui text de lege, in care sa spuna clar cum trebuie interpretat textul de lege si asta va greva si instantele si parchetele. (...) Sa avem, in perspectiva, adoptarea unui text de lege care sa interpreteze cum vrea legiuitorul, care este vointa lui. Si atunci am clarificat lucrurile", a spus Predoiu.Comisia juridica urmeaza sa elaboreze o solutie in acest caz.