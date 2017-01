UPDATE Consiliul general a demis conducerea RATB. Firea: Am mare incredere ca Mihail Adrian Sorin va pune ordine in Regia de Transport

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat, in sedinta de sambata, un proiect de hotarare care prevede revocarea membrilor Consiliului de Administratie (CA) al Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), informeaza Agerpres.





UPDATE Consiliul a aproba un proiect de hotarare privind numirea a sase administratori provizorii in CA al RATB. Cei sase administratori provizorii numiti sunt: Mihail Adrian Sorin, Ionut Nicolae Cieocoiu, Iuliu Dan Gogescu, Dumitru Catana, Bogdan Alexandru Trifan si Mihai Petcu.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata, in cadrul sedintei ca are mare incredere in faptul ca Mihail Adrian Sorin, consilier general din partea PSD, va pune ordine la RATB.





"Un singur nume vreau sa rostesc, ca o garantie pentru toti salariatii RATB. Sunt 11.000 de oameni, care stau acum si asteapta sa vada ce se intampla cu ei. Nu se intampla nimic negativ, ci lucrurile se pun in ordine. Pentru ca aceasta capitala este condusa, nu este lasata pe mana smecherilor. (...) Am mare incredere in domnul Mihail Adrian Sorin, consilier general, din randul dumneavoastra, ca va pune ordine la RATB", a precizat ea.





Firea a amintit ca in cadrul sedintei urmeaza sa fie stabilita conducerea interimara a RATB.





"Proiectul al doilea de pe ordinea de zi este in legatura cu numirea unui Consiliu de Administratie interimar la RATB. Tineti cont de acest lucru. Este vorba de o postura interimara. Nu as vrea sa demaram o dezbatere, o discutie despre cine este, dar cum este. Important este - si acest lucru vi-l garantez - sa avem oameni cu multa responsabilitate, cu dorinta de munca si care, din momentul in care incheiem aceasta sedinta, sa mearga la RATB sa faca ordine", a spus ea.

Primarul Capitalei reproseaza conducerii RATB ca statiile nu au fost curatate vineri dimineata, ca timpii de asteptare au fost indelungati, ca nu au fost scoase mai multe autobuze pe traseu si ca directorul general al regiei si-a luat concediu fara sa anunte.

al regiei este format din: Tudor Tanasescu, Dorel Macovei, Pirvut Ovidiu, Popescu Marin, Orzata Radu Paul (director general), Lupascu Marian, Ittu Ioan Nicolae (reprezentant al Ministerului Finantelor Publice).

Ciprian Ciucu, consilier general al PNL in CGMB, a scris vineri intr-o postare pe

, ca decizia primarului general Gabriela Firea de a convoca Consiliul General "de pe azi pe maine" pentru a demite actualul Consiliu de Administratie (CA) al RATB ar putea fi ori "o miscare de imagine, in forta, ca sa arati ca ALTII sunt vinovatii si ca vor plati", ori aceasta doreste "inlocuirea actualilor oameni din CA cu proprii sai oameni".

a CGMB deoarece schimbarea unui consiliu de administratie nu reprezinta o problema care sa faca obiectul sedintelor "de indata", adaugand ca numirea de administratori provizorii in CA al RATB reprezinta o "vendeta interna" a PSD."Schimbarea unui CA al unei regii din subordinea PMB nu reprezinta o problema care sa faca obiectul sedintelor 'de indata'. (...) Schimbarea acestui CA, numit de catre PSD in vechiul Consiliu General, reprezinta doar o vendeta interna a PSD, o reimpartire a influentei intre diferitele lor grupuri politice asupra regiilor si companiilor Bucurestiului", sustin consilierii liberali din CGMB, intr-un comunicat. Primarul general a anuntat vineri seara ca a convocat o sedinta a CGMB sambata dimineata, pentru a supune dezbaterii si aprobarii consilierilor generali demiterea Consiliului de Administratie al RATB, pentru neindeplinirea sarcinilor.