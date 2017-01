Calin Popescu Tariceanu le cere liberalilor sa se alature ALDE: PNL-ul de azi nu mai are nicio legatura cu liberalismul

"Va scriu pentru a va cere sa veniti alaturi de mine in acest proiect politic de viitor. Impreuna vom face din ALDE partidul cel mai puternic pe zone de centru-dreapta din Romania si vom duce mai departe valorile liberalismului", afirma Tariceanu, in aceasta scrisoare.Acesta sustine ca "miscarea liberala din Romania poate fi consolidata doar in jurul ALDE", in conditiile in care, crede el, "din vechiul Partid National Liberal a mai ramas doar numele"."PNL a ajuns in mainile unor persoane carora le este imposibil sa inteleaga spiritul liberal, interesul romanilor. PNL este astazi un partid golit de continut. Partidul liberal la renasterea caruia am contribuit a disparut. PNL-ul de azi nu mai are nicio legatura cu liberalismul, el fiind trecut, in mod fortat, la tabara popularilor europeni", spune Tariceanu, care crede ca "PNL este pe punctul de a fi preluat in totalitate de catre oamenii din PDL".Iata mai jos scrisoare deschisa a lui Tariceanu:"SCRISOARE DESCHISADragi prieteni liberali,Va scriu aceste randuri dumneavoastra, liberalilor care ati ales sa ramaneti in Partidul National Liberal in speranta unor zile mai bune.Ziua de 6 ianuarie este una cu o insemnatate aparte pentru liberalii din Romania. In urma cu 27 de ani, impreuna cu un grup de colegi, inregistram Partidul National Liberal la Tribunalul Bucuresti. In 1990, refacerea Partidului National Liberal a insemnat totodata si renasterea liberalismului in politica romaneasca, dupa o lunga perioada de restriste in care statul comunist a calcat in picioare democratia, drepturile si libertatile cetatenilor. Imi pare rau sa vad ca politicienii care conduc acum PNL au trecut sub tacere aceasta data. Probabil, pentru ca actuala conducere nu mai are nimic de a face cu valorile si idealurile care ne-au animat in 1990.Anii '90 nu au reprezentat o perioada usoara pentru PNL. Au fost ani in care am luptat pentru ca Romania sa se inscrie pe un parcurs euroatlantic, pentru ca atitudinea autoritatilor fata de mediul de afaceri sa se schimbe, pentru ca principiile economiei de piata sa fie adoptate si pentru ca libertatile castigate in 1989 sa fie pastrate. Am printre dumneavoastra colegi si prieteni cu care am colaborat in acele luni si ani si vreau sa va multumesc.Dupa 2004, Partidul National Liberal a avut sansa de a conduce Romania. Ca prim-ministru si presedinte al PNL am condus o echipa de oameni extraordinari care au muncit zi si noapte pentru a creste economic Romania si a castiga statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Din nou, vreau sa va multumesc pentru munca pe care cei dintre dvs. care erati in PNL in acei ani, ati depus-o. Impreuna, in guvernarea 2004-2008 am aratat romanilor, ce inseamna ca Romania sa fie condusa dupa principiile si valorile liberale.In 2012, ne-am inscris impreuna pe un drum pentru a repara greselile si deciziile injuste ale regimului Basescu-Boc. Din pacate, in urma cu trei ani am trait un moment antitetic celui din 1990. Daca anul 1990 a fost anul renasterii liberalismului, anul 2014 a fost anul marii tradari a acestuia de catre cei care ar fi trebuit sa fie aparatorii si promotorii sai in cadrul societatii romanesti.Din 2014, de cand PNL a parasit grupul liberalilor europeni, cu fiecare zi partidul a facut cate un pas gresit: mai departe de ce inseamna valorile liberale, mai aproape de ce inseamna populism, demagogie, subordonare fata de institutiile de forta si esecuri electorale.Astazi, din pacate, din vechiul Partid National Liberal a mai ramas doar numele. PNL a ajuns in mainile unor persoane carora le este imposibil sa inteleaga spiritul liberal, interesul romanilor. PNL este astazi un partid golit de continut. Partidul liberal la renasterea caruia am contribuit a disparut. PNL-ul de azi nu mai are nicio legatura cu liberalismul, el fiind trecut, in mod fortat, la tabara popularilor europeni.Stiu ca, in toti acesti ani de dupa 2014, ati trait cu iluzia ca Partidul National Liberal va reveni la liberalism si se va intoarce din nou spre electoratul liberal. Acum, nu mai exista iluzii, ci doar certitudini. PNL este pe punctul de a fi preluat in totalitate de catre oamenii din PDL, ceea ce nu va face decat sa adanceasca criza si sa indeparteze definitiv electoratul liberal.Din 2014, vocea liberalismului a fost preluata de ALDE. Sunt 3 ani de cand am decis, alaturi de un grup de prieteni liberali, sa ne asumam inca o data continuarea traditiei liberale in Romania. ALDE este astazi singurul partid liberal din Romania, cel care duce mai departe liberalismul promovat ani la randul de PNL, dar de care liderii sai s-au debarasat. Rolul nostru, al celor care am pus bazele ALDE, este unul extrem de important, avand responsabilitatea de a duce mai departe liberalismul in Romania si de a continua promovarea unor politici si solutii liberale.Miscarea liberala din Romania poate fi consolidata doar in jurul ALDE. Electoratul roman, electoratul liberal ne-a validat in acest an pe scena politica romaneasca in doua randuri, la alegerile locale si la alegerile parlamentare. Suntem pe drumul cel bun, un drum pe care ALDE poate creste si poate deveni o forta politica puternica a Romaniei.Va scriu pentru a va cere sa veniti alaturi de mine in acest proiect politic de viitor. Impreuna vom face din ALDE partidul cel mai puternic pe zone de centru-dreapta din Romania si vom duce mai departe valorile liberalismului.Cu respect,Calin Popescu-Tariceanu"