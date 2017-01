Tariceanu: "Banuiesc ca daca as fi acceptat 'oferta' lui Klaus Iohannis de a intra la guvernare intr-o alianta PNL-USR-PMP, acum ar fi avut un alt discurs la adresa mea"

Ce scrie Tariceanu pe Facebook:"Banuiesc ca daca as fi acceptat 'oferta' lui Klaus Iohannis de a intra la guvernare intr-o alianta PNL-USR-PMP, acum presedintele ar fi avut un alt discurs la adresa mea. Din pacate, domnia sa continua discursul din campania electorala si ii ataca pe cei pe care ii considera adversari politici. Campania s-a terminat, iar presedintele ar trebui sa respecte votul romanilor.Pentru mine si pentru colegii din ALDE si PSD campania s-a terminat si important este sa luam masurile asteptate de romani, incepand cu cresterea salariului minim, cresterea pensiilor si masurile de natura fiscala si de debirocratizare pentru mediul de afaceri autohton.Da, imi doresc ca presedintele sa fie un partener in proiectele pentru Romania, incepand cu sustinerea 'statului de drept', nu a 'statului drepti' pe care il sustine acum. Mi-as dori sa il aud pe Presedintele Romaniei sustinand o lege care sa reglementeze strict ascultatul telefoanelor romanilor si sa penalizeze excesele si abuzurile institutiilor de forta.Refuz conflictul pe care Klaus Iohannis incearca sa il deschida, pentru ca romanii s-au saturat de conflicte. Sper doar, ca presedintele va intelege momentul in care se afla Romania si rolul constitutional pe care il are."