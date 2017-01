Basescu, inca un atac la Kovesi si Coldea: Codruta, Florine, inca nu indraznesc sa evaluez efectele legislative care urmeaza, fata de modului in care voi ati facut o justitie orientata spre arestari

Fostul sef de stat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca "printre altele, lipsa de masura, justitia spectacol, nerespectarea drepturilor fundamentale, justitia selectiva, accentuate in anii 2015 si 2016 au avut o contributie importanta la pierderea dramatica a alegerilor" de catre cei care i-au sustinut pe Kovesi si Coldea."Inca nu indraznesc sa evaluez efectele legislative care urmeaza, fata de modul in care voi ati facut o justitie orientata spre arestari si distrugere de firme, si nu pe recuperarea banilor furati. Macar am constiinta impacata ca asupra efectelor derapajelor DNA am avertizat inca din 2015", mai scrie Basescu.