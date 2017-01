Dragnea, despre replica lui Klaus Iohannis de la investire: Ce vazuram noi aseara nu prea a fost o replica de nivelul unui presedinte. Am plecat cu un gust amar

Intrebat cum vede replica lui Klaus Iohannis de la investirea Guvernului la adresa sa si a programului de guvernare, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu a fost o replica de nivelul unui presedinte. Parerea mea. Adica ce vazuram noi aseara n-a prea fost o replica a unui presedinte, zic eu"."Eu aseara am plecat cu un gust amar de la acea ceremonie. Ma asteptam ca toata lumea sa metabolizeze atat victoria, cat si infrangerea si sa ne apucam de treaba in folosul romanilor. Tipul asta de a se organiza in miscari de rezistenta impotriva romanilor, impotriva institutiilor statului nu este responsabil", a adaugat Dragnea.