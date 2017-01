Liviu Dragnea, intrebat daca vrea sa schimbe legea pentru ca prefectii sa fie numiti politic: E foarte posibil să ajungem la aceasta concluzie, pentru ca de fapt suntem intr-o mare ipocrizie

"Dupa ce Guvernul se va ocupa de problemele urgente acum si in paralel de legea bugetului, este posibil sa ajungem la asta, pentru ca s-ar putea ca aceasta masura inclusa in strategia guvernului tehnocrat sa fie buna. Ei au prins asta in strategia de reforma a administratiei locale. Este o varianta. E foarte posibil sa ajungem la concluzia asta, pentru ca de fapt suntem intr-o mare ipocrizie care, vezi Doamne, sunt functionari publici, dar de fapt sunt pusi politic", a declarat Dragnea, intrebat daca doreste sa schimbe legislatia ca prefectii sa fie numiti politic.