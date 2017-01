Deputati USR: "Legea eliminarii impozitarii pensiilor sub 2000 lei a fost prezentata de PSD ca o marire a pensiilor mici, ceea ce este fals. 66% din pensionari nu vor avea niciun beneficiu

Redam explicatiile acestora, publicate la scurt timp dupa vot:Manuel Costescu:"Tocmai am votat o masura legislativa legata de codul fiscal, referitoare la impozitarea pensiilor. A fost a decizie complicata. USR este în favoarea creșterii veniturilor oamenilor, atât pensii cât și salarii. Pentru ca majorările să poată fi susținute și peste un an și peste zece ani, în orice fel de condiții economice, este necesar ca această discuție să aiba loc în cadrul unei dezbateri mai largi asupra salarizării și a sistemului de pensii. Fără această dezbatere, măsurile intempestive pot crea inechități între salariați și pensionari și dezechilibre macroeconomice.Acesta este si cazul propunerii de fața de eliminare a taxelor și impozitelor pentru suma de 2000 de lei din pensie, pe care USR o considera ipocrită. Legea a fost prezentată de PSD ca o mărire a pensiilor mici, ceea ce este fals. În realitate 66% dintre pensionari, cei cu pensiile cele mai mici, sub 1000 de lei, nu vor beneficia de această facilitate. Cei care primesc bani în plus sunt pensionarii cu pensii medii, peste 1000 de lei și, mai mult, beneficiarii de pensii mari, peste 2000 de lei.Măsura aceasta, împreună cu celelalte anunțate de guvern, poate crea și dezechilibre bugetare și asta într-o perioadă în care Romania de abia a dobândit un echilibru fragil. Pentru a diminua impactul bugetar, USR susține majorarea impozitării pensiilor speciale care nu răspund nici principiului solidarității, nici celui al contributivității, fiind, în opinia USR, un privilegiu.De asemenea USR critică predispoziția actualei majorități și a actualului guvern către politicile economice prociclice, o continuare a filosofiei guvernelor Tăriceanu. Este contraindicat pentru sănătatea economiei ca în perioadele de creștere economică să fie crescute veniturile, cum s-a întâmplat în mandatul de premier al lui Călin Popescu Tărceanu, iar în perioadele de recensiune, acestea să fie diminuate, ca în guvernele Boc. Consecințele le-am simțit cu toții. România a suportat mai greu criza economică, iar ieșirea de criză s-a făcut cu întârziere."Cristian Ghinea:"USR singur a votat impotriva. Toate celelalte partide au intrat in sarabanda iresponsabilitatii bugetare. Nu a fost o decizie usoara si am dezbatut ore in sir in grupul nostru. Am fi votat acest proiect doar daca reduceam impactul bugetar prin supra-impozitarea pensiilor speciale (sau eliminarea lor). Dar acel amendament nici nu a ajuns la vot in plen. Asta e, suntem singurul partid responsabil si moderat din acest Parlament."Adrian Prisnel:PSD nu a crescut pensiile mici. A crescut doar pensiile medii şi mari. Azi am fost nevoiți să luăm o decizie pe cȃt de nepopulară, pe atȃt de corectă. Am votat împotriva “creșterii” pensiilor. Sinucidere politică, nu-i așa? La final de sesiune parlamentară, pe ciclu de știri lung. Pȃnă la anunțarea bugetului, vom avea frigiderul plin, așa că simt nevoia să vă explic vouă, ca să îmi fac mȃna pȃnă ajung diseară la cină la mama, căreia va trebui să îi zic de ce nu am fost de acord să îi dea Dragnea 80 de lei la pensie.(…) Vreau să fiu foarte clar: nu suntem împotriva creşterii pensiilor. Suntem împotriva demagogiei.Este pură demagogie să pretinzi că ai să creşti pensiile mici, şi în realitate să creşti pensii de 2000 de lei, în detrimentul celor care trăiesc cu pensii sub 1000 de lei, de multe ori, sub nivelul sărăciei.Marii câştigători ai acestei legi sunt însă cei cu pensii speciale.Pentru că nu este vorba de o creştere de venituri pentru cei care trăiesc sub pragul sărăciei, consider că această discuţie ar fi trebuit avută săptămana viitoare, în contextul bugetului, moment în care ar fi trebuit să prioritizăm cum folosim 300 de milioane de euro: pentru creşterea celor mai mari 30% din pensii sau pentru construcţia unor spitale la care să aibă acces toată lumea."