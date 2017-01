Cine doreste ​functia premierului Grindeanu la Consiilui Judetean Timis. Doua demisii din Parlament pentru posturi in administratia locala

Contactat de HotNews, Matei Suciu a declarat ca doreste sa preia mandatul de deputat si ca asteapta indeplinirea procedurilor legale. Suciu, care in legislatura trecuta a activat in camera superioara a Parlamentului, a candidat de pe pozitia a cincea a listei PSD Timis.El va deveni deputat in urma demisiei social-democratului Catalin Dobra, care vizeaza functia ramasa vacanta dupa ce Sorin Grindeanu a devenit premier, cea de presedintele al Consiliului Judetean Timis."Mi-am dat in aceasta seara demisia din functia de deputat si voi candida pentru presedintia Consiliului Judetean Timis", a declarat Calin Dobra, conform Mediafax. Dupa demisia Andaluziei Luca, care, potrivit Agerpres, a optat sa-si pastra postul de consilier municipal la Tulcea, prima persoana de pe lista PSD Tulcea care ar putea prelua fotoliul de deputat este primarul comunei Jurilovca (Tulcea), Ion Eugen. Contactat de HotNews, Ion Eugen a declarat ca doreste sa raman primar si ca a depus deja solicitare de retragere de pe lista la partid. Astfel, urmatoarul candidat de pe lista PSD Tulcea (locul 4) va putea preluat mandatul ramas in urma demisiei. Contactata de HotNews, consilierul judetean Radu Anisioara a declarat ca isi doreste sa preia mandatul de deputat. "Voi renunta la postul de consilier judetean si voi opta pentru cel de deputat. Mi-ati dat o veste buna!", a declarat Radu Anisioara.