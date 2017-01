Turcan: Ce stat e acela in care Avocatul Poporului sesizeaza CCR in favoarea unui condamnat penal?

"Ce stat este acela in care Avocatul Poporului sesizeaza CCR in favoarea unui presedinte de partid condamnat penal definitiv? Din nefericire, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, se comporta ca avocatul PSD, al lui Liviu Dragnea si in niciun caz ca o institutie care se numeste Avocatul Poporului¬, a declarat Turcan.Presedintele interimar al PNL a amintit de ordonanta 55/2014, data de Guvernul Ponta, care permitea migratia primarilor de la un partid la altul fara a-si pierde mandatul si pe care Victor Ciorbea a refuzat sa o atace la CCR."Sa ne aducem aminte ordonanta 55 care permitea primarilor pentru o scurta perioada sa migreze de la un partid la altul, cand domnul Victor Ciorbea a refuzat cu obstinatie sa sesizeze CCR pentru a incerca sa blocheze punerea in paranteza a democratiei in interes politic al PSD. Acceasi obedienta fata de PSD. PNL spera ca aceasta speta la CCR sa se faca in mod corect si sa se tina cont de jurisprudenta pe acest subiect", a mai spus Turcan.