Liviu Dragnea, despre demersul lui Victor Ciorbea: Nu intentionez sa fiu prim-ministru, nici azi, nici maine, nici pe viitor/ Pesedintia face presiuni nepermise asupra judecatorilor CCR si asupra Avocatului Poporului

"Nu intentionez sa merg prim-ministru, nici acum nici maine, nici in viitor. Ieri am dat un vot in Parlament, il sprijin pe dl Sorin Grindeanu, am decis sa fiu presedinte Camerei Deputatilor si aici raman", a declarat Dragnea, intrebat despre declaratiile Cotroceniului."Astazi am vazut doua presiuni nepermise din partea Administratiei Prezidentiale, una asupra judecatorilor de la CCR - sa nu ia in seama, ce a sesizat Avocatului Poporului - si o presiune asupra Avocatului Poporului. El nu este subordonat nimanui", a adaugat seful PSD, felicitandu-l pe Victor Ciorbea pentru ca "a stat deoparte zilele aceste si nu a introdus aceasta chestiune pana nu s-a instalat Guvernul"."Este important sa lasam CCR sa judece fara a avea presiuni", a mai spus Dragnea, completand: "Este foarte posibil ca eu sa devin incet incet o obsesie pentru acel palat (Palatul Cotroceni - n.red)".