Traian Basescu: Nu stiu daca Ghita a facut inregistrarea. Marea problema e daca cine m-a inregistrat a avut mandat

"Este o prostie. In primul rand, eu nu am stiut ca cineva inregistreaza si nu stiu daca a fost Sebastian Ghita sau altcineva. In al doilea rand, nu am autorizat pe nimeni ca, daca a inregistrat ceva, sa faca publice acele discutii private si in al treilea rand marea problema este daca cel care m-a inregistrat m-a inregistrat avand un mandat de la o institutie a statului sau a facut-o din proprie initiativa", a declarat Basescu joi, la Parlament.Intrebat si daca putea fi influentata Camelia Bogdan in acel dosar, Basescu a raspuns: "Exclus.""Eu cred ca pedeapsa pe care a primit-o Voiculescu este una corecta. Daca este ceva de discutat este daca au fost atrasi in proces toti cei care au participat la spalarea de bani din Cipru", a mai declarat Traian Basescu.Fostul presedinte Traian Basescu a salutat, miercuri, decizia Parchetului ICCJ de a se autosesiza in chestiunea dezvaluirilor lui Sebastian Ghita. Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) a deschis, miercuri, dosar penal dupa inregistrarea audio prezentata de Sebastian Ghita in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le primea din dosare aflate in curs de solutionare."Salut decizia Parchetului General de a se autosesiza in chestiunea dezvalurilor facute de Sebastian Ghita la RomaniaTv", a scris Traian Basescu pe Facebook.Procurorii PICCJ s-au autosesizat in acest caz, dupa informatiile publicate in mass-media privind posibile imixtiuni in actul de justitie, in urma inregistrarii care a fost facuta publica de fostul deputat Sebastian Ghita si in care este redat un dialog intre fostul presedinte Traian Basescu si o alta persoana cu care discuta despre informatii pe care le-ar fi primit legat de dosare aflate in curs de solutionare."In cursul zilei de astazi, 4 ianuarie 2016, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul Romania TV. In aceasta inregistrare, Traian Basescu relata despre informatiile pe care le primea in legatura cu cauze judiciare aflate in curs de solutionare", a anuntat Ministerul Public.Fostul deputat Sebastian Ghita, care de la disparitia sa in urma cu doua saptamani a avut patru aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, a prezentat, marti seara, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea. Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu "felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu".Fostul presedinte Traian Basescu a scris pe pagina sa de Facebook ca recunoaste inregistrarile facute publice de Sebastian Ghita, precizand ca sunt din "discutii private" din ultimele luni ale anului 2016, dar ca acestea au fost editate "ceea ce este de natura a crea unele confunzii".Conform inregistrarii facute publice, Basescu transmite unui interlocutor ca are inregistrari cu toti, sugerand ca este vorba despre un stat mafiot si despre nemultumirea fata de faptul ca judecatoarea Bogdan a intrat in dosarul ginerelui."Voce: Si aveti inregistrari cu toti?Basescu: Coldea, doamna Kovesi, Bogdan. Da' sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet. Hai baieti sa-l aruncam in aer! Vreti sa-mi distrugeti familia?Voce: Ce stat este asta, domnule presedinte?Basescu: Eu v-am spus de cateva ori, stat mafiot. Na, eu stiu ce spun.Voce: Probleme cu dosarul Voiculescu?Basescu: Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnare, care, cum le-o spusese cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea ᅡmaine il luam pe Mustata si intra Bogdanᅡ. Sa vezi dupa o zi cand spuneau . Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii!Voce: Sunteti suparat pe ei.Basescu: Bogdan este, a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de-un an este schimbat si la ultimul termen a intrat Bogdan. Pai ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!".Ulterior, judecatoarea Camelia Bogdan, care l-a condamnat pe Dan Voiculescu in dosarul ICA, a spus ca nu a avut niciodata o intrevedere cu Coldea sau cu Basescu si ca nimeni nu i-a sugerat vreo solutie in acest dosar.Fostul deputat Sebastian Ghita este disparut din 21 decembrie, cand nu s-a mai prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova din Ploiesti, unde trebuie sa semneze in cadrul controlului judiciar impus in dosarul in care este cercetat pentru mai multe fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politiei.Inalta Curte de Casatie si Justitie va lua in discutie pe 5 ianuarie inlocuirea masurii controlului judiciar pe cautiune cu arestarea preventiva in lipsa in cazul lui Sebastian Ghita, dupa ce fostul deputat a incalcat conditiile impuse de controlul judiciar.