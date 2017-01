Liviu Dragnea: Cei de la PNL si cei de la Cotroceni vor sa blocheze activitatea statului/ Este foarte posibil ca eu sa devin o obsesie pentru acel palat

"Este foarte posibil ca eu sa devin incet incet o obsesie pentru acel palat (palatul Cotroceni - n.red.)", a adaugat Dragnea, referindu-se, de aceasta data, la reactia Administratie Prezidentiale la initiativa Avocatului Poporului de a ataca la CCR articolul 2 din Legea 90/2001, care interzice numirea unui premier cu condamnari penale."Am discutat cu dl Grindeanu. Am vazut ce fac cei de la PNL si de fapt si cei de la Cotroceni, vor sa blocheze activitatea Guvernului, de fapt vor sa blogheze activitatea statului", a declarat Liviu Dragnea, spunand ca Parlamentuyl este in vacanta de iarna iar Guvernul trea sa treaca unele prevederi care apar in programul de guvernare."Este stilul lor de a face politica. Nu inseamna ca o sa stam cu mainile in san si nu sprijinim Guvernul sa functioneze", a adaugat Dragnea."Este foarte posibil ca eu sa devin incet incet o obsesie pentru acel palat", a mai afirmat Dragnea, criticand reactia Presedintiei la initiativa Avocatului Poporului si acuzand-o ca pune presiune pe judecatorii CCR si pe Victor Ciorbea.