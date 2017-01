Dacian Ciolos, primele impresii despre Sorin Grindeanu: Mi s-a parut un om angajat si hotarat sa aplice programul de guvernare. Cu informatiile pe care le am eu legate de potentialul bugetului, nu va fi deloc usor

Dacian Ciolos a adaugat, cu referire la Sorin Grindeanu, ca "Nu i-am dat sfaturi, i-am spus ca sunt la dispozitia dansului, in masura in care va avea nevoie. E un Guvern nou, au castigat alegerile cu programul de guvernare." Sorin Grindeanu a fost adus , joi dimineata, la Palatul Victoria de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Liderii PSD si ALDE l-au condus pe noul premier pana in holul Palatului Victoria, unde ambii i-au strans mana lui Grindeanu, iar Liviu Dragnea l-a pupat pe obraji.La Palatul Victoria a avut loc, joi dimineata, o intalnire intre Sorin Grindeanu si fostul premier Dacian Ciolos, care a durat aproape 3 ore.Ciolos declara miercuri ca joi va avea o intalnire cu Sorin Grindeanu: "O sa-l astept in seara asta cand va veni la Guvern, insa am convenit sa avem o discutie mai asezata in cursul zilei de maine dat fiind ca astazi Guvernul intentioneaza sa organizeze deja aceasta sedinta", a spus Dacian Ciolos.Fostul premier mai spunea ca intentioneaza sa ii prezinte lui Sorin Grindeanu proiectele pe care Guvernul Ciolos le-a inceput si care ar trebui continuate sau finalizate in perioada urmatoare.