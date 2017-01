Serban Nicolae devine presedintele Comisiei Juridice din Senat, in locul ministrului de interne Carmen Dan

"Dupa-amiaza, la plen, o sa anuntam modificarile in comisie, in care eu devin membru permanent si in numele grupului PSD preiau si presedintia Comisiei juridice. Formalist cum sunt, nu pot sa-mi permit sa emit pretentii acum, de aceea am rugat-o pe doamna vicepresedinte sa conduca acum", a spus Nicolae, la sedinta comisiei.Sedinta Comisiei juridice a fost condusa de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc.Nicolae, senator de Bucuresti, este autorul mai multor proiecte legislative controversate, precum cea de modificare a Codului de Procedura Penala prin care ar fi eliminata incatusarea in cazurile de coruptie si introdusa masura "arestului sever".