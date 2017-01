Florin Iordache la preluarea mandatului de ministru al Justitiei: Intarirea statului de drept, prioritara

"Prioritati sunt intarirea statului de drept si cresterea increderii cetateanului in actul de justitie. Cea mai importanta este increderea cetateanului in actul de justitie corect, cu respectarea legii", a declarat joi dimineata Florin Iordache.In legatura cu inregistrarea in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le-ar fi primit in legatura cu dosarul ICA, in care a fost condamnat Dan Voiculescu, Iordache a declarat ca va analiza daca se impune sesizarea inspectiei judiciare.Florin Iordache a ajuns joi, in jurul orei 9.00, la Ministerul Justitiei. Anterior, la sediul institutiei a ajuns si Raluca Pruna, fostul ministru, pentru predarea mandatului."Sunt foarte incantata, cred ca am facut un mandat destul de bun pentru un timp foarte scurt. Am faczt multe lucruri, am lasat si multe lucruri nefacute ca nu am avut timp. De exemplu, am pregatit tot anul trecut un pachet de legi ale justitiei care modifica legile din 2004, cele trei legi, pachetul pe justitie. L-am facut printr-o larga consultare, am discutat cu asociatiile de magistrati. Erau proiecte de lege, nu am reusit sa le depunem in Parlament, cred ca este corect sa le lasam acestui Guvern. Eu am nadejdea ca ele vor fi depuse in Parlament si adoptate", a declarat fostul ministru.Florin Iordache le-a prezentat parlamentarilor juristi, miercuri, cateva obiective pe care le are in fruntea Ministerului Justitiei, acesta precizand ca va propune premierului o revizuire a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, precizand si ca este necesara o lege a raspunderii magistratilor dupa model european. In ceea ce priveste ajustarea codului penal si a celui de procedura penala, Raluca Pruna a declarat ca nu s-ar impune decat in conditiile unor decizii ale CCR."Cred ca am avut destule decizii ale Curtii Constitutionale, am pus in acord aceasta legislatie nu de mult, la jumatatea anului trecut, cu deciziile curtii, eu cred ca nu mai sunt lucruri care sa necesita masuri urgente dar ramane de vazut. Daca curtea va constata ca o alta prevedere e neconstitutionala, evident ca va trebui modificata prevederea respectiva", a precizat Pruna.Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, a precizat ca de la 1 februarie va reveni la Bruxelles, unde isi va relua postul de la Comisia Europeana. Raluca Pruna nu a dorit sa-i dea sfaturi noului ministru, insa a transmis un mesaj magistratilor."Nu imi permit eu sa am recomandari pentru noul ministru care este om politic si este mai in masura decat mine sa stie ce are de facut. Am o recomandare pentru magistratura romana , sa nu uite ca multa lume isi pune speranta ca este o magistratura matura. Eu sper ca ceea ce s-a construit in cel putin 12 ani, din 2004, nu se va pierde si ca de acum incolo nu vom face decat sa consilidam", a spus fostul ministru.