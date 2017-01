Lia Olguta Vasilescu anunta ca noul Guvern isi incepe activitatea cu 7 ordonante de urgenta: Dam ordonante de crestere a pensiilor si salariilor. Va va anunta cineva de la partid

"Nu mi-am luat cu mine decat programul de guvernare. Trebuie sa dam drumul la sapte ordonante. Sper sa termin foarte repede cu formalitatile si pe urma intru in paine. Prioritatea zero e bugetul, trebuie sa dam ordonante de crestere a pensiilor si salariilor. Sunt sapte ordonante de urgenta, va va anunta cineva de la partid. O sa vedeti ca o sa respectam programul de guvernare si nu o sa fie niciun dezastru", a declarat Lia Olguta Vasilescu.Fostul ministru Dragos Pislaru a ajuns la cateva minute dupa Lia Olguta Vasilescu, avand in mana un buchet de flori: "Exista un capitol care se refera la probleme doesebite. De obicei nu se scrie nimic. De data asta, eu am un biblioraft intreg. Legea salarizarii a fost publicata pe site-ul Ministerului Muncii, e in consultare si urmeaza ca actualul Guvern sa isi aleaga lucrurile bune, sa completeze si sa vina cu o lege a salarizarii, asa cum a promis", a declarat Dragos Pislaru.