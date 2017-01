Intalnire Dacian Ciolos - Sorin Grindeanu la Palatul Victoria

Ciolos declara miercuri ca joi va avea o intalnire cu Sorin Grindeanu: "O sa-l astept in seara asta cand va veni la Guvern, insa am convenit sa avem o discutie mai asezata in cursul zilei de maine dat fiind ca astazi Guvernul intentioneaza sa organizeze deja aceasta sedinta", a spus Dacian Ciolos.Fostul premier intentioneaza sa-i prezinte lui Sorin Grindeanu proiectele pe care Guvernul Ciolos le-a inceput si care ar trebui continuate sau finalizate in perioada urmatoare.