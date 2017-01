Sesiune extraordinara joi la Camera Deputatilor, pentru modificarea Codului fiscal

Membrii comisiei au aprobat, cu 17 voturi "pentru" si sapte impotriva, raportul cu amendamente in acest sens la proiectul de lege de modificare a Codului fiscal initiat de fostul senator Cristiana Anghel impreuna cu mai multi parlamentari.Acest proiect, adoptat in legislatura trecuta de Senat, prevedea neimpozitarea tuturor pensiilor si scutirea pensionarilor de la plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate.Presedintele comisiei, Viorel Stefan, a propus amendarea proiectului in sensul ca doar pensiile sub 2.000 de lei sa fie neimpozitate, amendament adoptat cu 14 voturi "pentru", cele ale PSD, si opt impotriva, ale Opozitiei.Reprezentantii PNL au sustinut varianta initiala a proiectului privind neimpozitarea tuturor pensiilor, in timp ce UDMR a propus ca doar pensiile speciale peste 2.000 de lei sa fie impozitate, iar restul sa fie neimpozitate, fara stabilirea unui plafon. Amendamentele PNL si UDMR au fost respinse.Potrivit lui Viorel Stefan, inainte de aplicarea acestor masuri, obligatia de transfer de la bugetul de stat catre Casa de Sanatate era "undeva la 600 - 650 milioane de euro" iar dupa implementarea masurilor, impactul va creste "cu inca vreo 300 milioane de euro".