Guvernul condus de Sorin Grindeanu a primit, miercuri, votul de incredere in plenul reunit al noului Parlament, in timp ce Liviu Dragnea, ce a condus sedinta alaturi de Calin Popescu Tariceanu, a petrecut minute bune printre noii sai ministri. In tot acest timp un fost premier si-a petrecut timpul in sala spunand glume si socializand peste masura, o fosta nominalizare pentru sefia Guvernului a primit multa atentie din partea colegilor de partid, iar cei mai tineri deputati si deputate au trait prima lor sedinta de investitura a unui Guvern.