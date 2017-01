REPORTAJ Ceremonie in trei acte de la Cotroceni: Iohannis a ironizat programul de guvernare si s-a pozat cu Guvernul

Atmosfera in sala Unirii de la Palatul Cotroceni era una incarcata inca de dinainte de sosirea presedintelui Iohannis. In dreapta pupitrului oficial se incolonase, cu cateva minute inainte de ora 19.00 fix, noul Cabinet, intr-un sir atipic de lung - 26 de ministri -, in frunte cu Sorin Grindeanu, premierul desemnat. In fata lor, intr-un alt sir, atipic de scurt, stateau presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu. Alaturi de ei, doar doi consilieri prezidentiali: Cosmin Marinescu, din Departamentul Economic, si Laurentiu Stefan, din Departamentul de Politica Interna.Atipic si pentru seful statului, Iohannis a intrat in sala la doua minute dupa ora 19.00, dand startul ceremoniei odata cu intonarea imnului.Timp de peste 20 de minute, ministrii au venit pe rand la pupitru, unde au jurat pe Biblie, au rostit juramantul de credinta si au semnat decretul de numire in functie. Ca la toate aceste evenimente, s-au gasit ministri care au uitat sa semneze, au uitat sa puna mana pe Biblie sau si-au pierdut putin glasul de emotie, insa peste toate acestea se simtea incordarea din sala, in special din randul sefilor PSD si ALDE: Tariceanu privea incruntat undeva peste capul ministrilor, in timp ce Liviu Dragnea ii privea cu un zambet fix, fara a intoarce o secunda capul catre Klaus Iohannis.Asteptarea era, desigur, pentru discursul presedintelui, care se apropia cu fiecare ministru care ii inmana sefului statului mapa cu decretul semnat.Cand a aparut Klaus Iohannis la microfon, toate privirile s-au intors catre el, mai putin cele ale lui Dragnea si Tariceanu, care continuau sa priveasca sirul de ministri. Presedintele, cu un zambet relaxat pe fata, si-a inceput discursul, "scolind" Cabinetul cu privire la directiile majore asupra carora trebuie sa se aplece: orientarea pro-europeana, pro-NATO, justitia independenta si statulul de drept.O singura data i-a privit Iohannis pe liderii PSD si ALDE, pe care nici nu ii mentionase in deschiderea discursului sau: in momentul in care a vorbit despre "circul" campaniei electorale si despre asteptarile privind punerea in aplicare a programului de guvernare. Deschizand frazele cu "onorati ministri", Iohannis a lansat cateva scurte ironii la adresa "taierilor de taxe" si "cresterilor salariale" promise de Guvern, identificate ca atare mai mult ca urmare a zambetului cu care le rostea.Iar daca audienta se astepta ca discursul lui Iohannis sa se incheie cu acel "Succes!" urat Guvernului, presedintele doar ridicase cortina asupra scenei numarul doi, cea in care s-a adresat "musafirilor" Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, care, surprinsi, s-au intors cu privirea, in sfarsit, catre Iohannis."Domnule Dragnea, aflaram de la TV ca sunteti singurul care cunoaste programul de guvernare din scoarta in scoarta. Va rog eu frumos, invatati-i si pe ei!", a spus presedintele, intr-un perfect simplu oltenesc, din nou, atipic pentru el.Cu aceasta fraza, a inceput si scena finala a unei ceremonii profund atipice: dupa o secunda de pauza, Iohannis s-a intors catre Sorin Grindeanu zambind si chemand Cabinetul la o poza. "Daca vor".Cateva secunde, nimeni nu a facut niciun pas, Grindeanu cautandu-l din ochi pe Dragnea. Ministrii pareau ca au plumb in picioare la aceasta invitatie neasteptata a lui Iohannis, ei cautandu-l la randul lor cu privirea pe Grindeanu. In cele din urma, premierul a facut un pas, apoi pe al doilea, si s-a apropiat de presedinte, fiind urmat, nesigur, si de restul Guvernului.Odata ce pozele au fost facute, presedintele a venit catre presa, schimband cateva cuvinte cu jurnalistii, in timp ce, in spatele sau, ministrii se repliau in jurul lui Liviu Dragnea si a lui Klaus Iohannis."Va promit ca o sa ne vedem mai des zilele acestea. Seara buna!", a spus Iohannis, intorcandu-se pe calcaie si trecand pe langa Cabinetul Grindeanu si in spatele cortinei.Final.Guvernul Grindeanu a mai ramas totusi in sala Unirii pentru a-si face o poza alaturi si de Dragnea si Tariceanu.