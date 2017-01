Sorin Grindeanu: Guvernul e al Romaniei, nu al PSD, nu al ALDE

"Guvernul e al Romaniei, nu al PSD, nu al ALDE", a spus Grindeanu.Acesta a nuantat dupa aceea ca "suntem un guvern politic, al unei coalitii PSD - ALDE".In ceea ce priveste componenta Guvernului, "am lucrat impreuna cu dl presedinte si nu doar", a precizat Sorin Grindeanu.Pe de alta parte, Sorin Grindeanu a calificat acuzatiile PNL cum ca ar conduce "guvernul personal al lui Liviu Dragnea" drept "lucruri fortate" si a mentionat ca ramane ca "viitorul sa-i intareasca spusele"."Am vazut foarte multe lucruri in aceste zile si pot sa va sun ca suntem un guvern politic, un guvern al unei coalitii PSD-ALDE. La componenta Guvernului, pe partea PSD, am lucrat impreuna cu domnul presedinte Liviu Dragnea si nu doar. Toate aceste lucruri mi se par fortate, dar ramane viitorul sa-mi intareasca spusele de acuma", a declarat Sorin Grindeanu, citat de news.ro.Intrebat despre cat de sustenabile sunt masurile din programul de guvernare in conditiile in care opozitia sustine ca ele nu pot fi puse in practica, Grindeanu a precizat ca isi doreste sa poata sa faca toate lucrurile pe care le-a amintit in discursul sustinut in plenul parlamentului."Noi avem un scandentar foarte bine pus la punct pe care il vom urmari. Asa cum se urmarea scadentarul pentru aderarea la Uniunea Europeana pana in 2007, in acelasi mod vom urmari acest scadentar pe fiecare minister in parte, pe fiecare trimestru, fiecare luna, fiecare saptamana, astfel incat tot ceea ce am promis cetatenilor in discurs sa se si intample. Asta e menirea politicienilor: ca ceea promit trebuie sa si realizeze", a mai adaugat Sorin Grindeanu dupa ce a primit votul de investitura al Parlamentului.