Nicusor Dan: Ce ni se propune azi este o "repesedizare" a Romaniei; se amaneteaza viitorul tarii si se indatoreaza generatiile viitoare

"Ceea ce ni se propune azi este o repesedizare a Romaniei, cu tot ceea ce inseamna pesedizare: subordonarea interesului public interesului de partid, subordonarea functiei publice si a administratiei interesului de partid, subordonarea competentei obsedientei fata de partid. USR va vota impotriva investirii acestui guvern", a anuntat Nicusor Dan in plen.Liderul USR a afirmat in debutul discursului sau ca "un nou guvern ar fi trebuit sa fie speranta unui nou inceput", iar acest lucru "ar fi presupus o analiza onesta a unde se afla Romania"."Mi-as fi dorit sa citesc in programul de guvernare aceasta analiza: ca in Romania se fura inca din banii publici, ca exista autoritati care semneaza acte ilegale si abuzive, ca in spatiul universitar exista multa impostura, ca domeniul sanatatii e patronat de o uriasa retea de interese oculte. Mi-as fi dorit sa citesc in programul de guvernare cum isi propune cabinetul sa rezolve aceste probleme reale pe care romanii le resimt.Am gasit in schimb in programul de guvernare afirmatia ca guvernarile PSD si ALDE au adus prosperitate romanilor. Mi-e teama ca ne uitam la alte Romanii. In Romania traiesc 8 milioane de oameni la limita saraciei, iar peste 3 milioane de romani au ales sa paraseasca tara. Nici unii, nici altii nu au simtit prosperitatea la care se refera programul de guvernare", a spus Dan."Credem ca programul economic pe care ni-l propune PSD este unul falimentar pentru Romania. Pe de o parte, vorbeste despre o crestere masiva a cheltuielilor, pe de alta parte previzioneaza total nerealist veniturile. Programul de guvernare nu poate sa duca decat la deficit, indatorare si inflatie. De fapt, in spatele promisiunilor care suna bine, se amaneteaza viitorul Romaniei si se indatoreaza generatiile viitoare", a subliniat liderul USR."Speranta pentru un nou inceput ar fi trebuit sa o regasim in oamenii care ne sunt astazi propusi drept ministri. (...) Primul om demis pentru incompetenta dupa incendiul de la Colectiv, chiar de guvernul condus de Victor Ponta, ajunge azi ministrul Tineretului si Sportului. Un primar acuzat pentru luare de mita si spalare de bani ajunge ministrul Muncii si Protectiei sociale. O functionara descoperita de catre Agentia Nationala de Integritate in conflict de interese ajunge ministru la Ape si Paduri, chiar in domeniul in care a savarsit fapta. Un profesor caruia i se ia dreptul dreptul sa conduca doctorate pentru ca activitatea lui stiintifica nu poate fi demonstrata ajunge ministrul Sanatatii", a aratat Nicusor Dan."Vad, mai grav, ca ministru al Justitiei pe unul dintre coauturii Martei Negre. Cum este posibil ca un politician care a incercat sa orchestreze o lovitura impotriva statului de drept sa fie recompensat cu portofoliul Justitiei? La ce ne putem astepta de la un astfel de ministru, la altceva decat sa-si duca pana la capat planul de salvare a politicienilor de justitie, care a esuat atunci doar ca urmare a presiunii populare? PSD si-a dorit puterea nu ca sa guverneze in interesul romanilor, ci ca sa-si salveze politicienii de bratul justitiei", a adaugat el."Speranta unui nou inceput ar fi trebuit sa fie si reconcilierea nationala despre care unii vorbesc, dar ipocrit. Sa numesti ministru al Afacerilor Externe persoana care i-a impiedicat in 2014 pe romanii care traiesc si muncesc in afara tarii sa voteze, este un afront la adresa acestora si o piedica in calea reconcilierii nationale", a mai spus Nicusor Dan.