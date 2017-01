Raluca Turcan: Prezenta lui Teodor Melescanu in guvern este sfidatoare si reprezinta o palma data poporului

"Cu aceasta numire, ne-am lamurit si cu privire la atasamentul real al domnului Tariceanu fata de drepturile fundamentale ale cetatenilor. Drepturile sunt bune doar cand ni se aplica noua, libertatea are valoare doar cand ne priveste pe noi. Altii sa stea la coada si sa fie umiliti pentru drepturile lor. Este o palma pe obrazul poporului roman sa-l pui ministru de Externe pe cel care a indeplinit aceeasi functie in guvernul Vacaroiu si care este co-autor, in 2014, al celei mai sfidatoare incalcari a dreptului la vot al cetatenilor romani care trudesc in strainatate. Sa nu se fi gasit o alta propunere de om format in democratie sau dl Tariceanu are obligatii foarte mari fata de dl Melescanu? Ar trebui sa stim care sunt acestea", a afirmat Raluca Turcan, potrivit Agerpres.Raluca Turcan a anuntat in discursul sustinut in plen ca liberalii nu vor vota executivul condus de Sorin Grindeanu, sustinand ca echipa propusa "este o palma data poporului roman" si ca nu va fi un guvern al romanilor, ci al lui Liviu Dragnea."Componenta acestui guvern, sustinut de PSD, ALDE si UDMR, este o palma data poporului roman. Multi oameni de buna-credinta au dat crezare promisiunilor PSD. Odata terminata campania electorala, PSD-ul isi arata acum adevarata fata. Sfidatoare, din pacate! Nu ma refer doar la faptul ca la multe propuneri din campanie PSD-ul deja a renuntat. Insa lista guvernului ne arata un PSD incapabil de modernizare, feuda personala a unui sef abuziv, care incearca sa exercite puterea in toata Romania, fix dupa cum a exercitat-o la Teleorman. Ce altceva este, daca nu un urias abuz de incredere - sa dai senzatia tuturor cetatenilor, prin periplu la toate televiziunile, ca membrii Guvernului Romaniei nu valoreaza doua parale si ca sunt, de fapt, interpusii tai, carora le trimiti in plic de la partid ce decizii au de luat in ziua respectiva? La 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, asta este tot ce poate oferi PSD-ul Romaniei? Daca mai existau persoane care se indoiau de capacitatea PSD de a trage Romania inapoi, astazi primesc dovada suprema a viziunii de tip feudal pe care dl Liviu Dragnea si acest partid o ofera Romaniei", a spus Turcan.Ea a precizat ca lista Cabinetului arata "incapacitatea cronica a PSD de a oferi o guvernare de tip european"."Un guvern trebuie sa fie al unei tari. Acest Guvern nu va fi un guvern al Romaniei, ci un guvern al domnului Dragnea. Si niciodata guvernul personal al domnului Dragnea nu va putea fi transformat in guvernul european dorit de cetatenii romani, la 100 de ani de la Marea Unire", a declarat Turcan.Liberul liberalilor considera ca acest guvern va avea o viata scurta."PNL nu va vota acest Guvern, despre care credem ca va avea o viata scurta, dupa cum o viata scurta a avut si imaginea cosmetizata a PSD din campania electorala. Acest guvern nu intruneste standardele de competenta, autonomie, transparenta dorite de majoritatea cetatenilor romani in acest moment. Acest guvern se va ocupa cu prioritate de satisfacerea intereselor domnului Dragnea, de scaparea hotilor si a plagiatorilor", a afirmat Turcan.Ea a mai sustinut ca noul ministru al Educatiei a fost ales pentru a continua "politicile invechite, de conservare a gastilor din sistem".Raluca Turcan a subliniat ca este crucial ca viitorul Guvern sa dea un semnal de predictibilitate mediului de afaceri si companiilor care doresc sa faca investitii in Romania."Facem un apel ca noul guvern sa lase in pace masurile de relaxare fiscala intrate in vigoare de la 1 ianuarie 2017. Sa nu umble la aceste masuri", a precizat ea.Liderul PNL a apreciat ca viziunea coalitiei PSD-ALDE-UDMR este de 'un populism fara nicio limita, iar politicile economice fara nicio regula'.Presedintele interimar al PNL a mai precizat ca, prin refuzul de a infirma negocierile pe legea amnistiei, Dragnea a confirmat ca amnistia a fost parte a pachetului de negociere dintre PSD, ALDE si UDMR."Aveti curajul, domnilor Dragnea si Tariceanu, sa veniti aici, la tribuna Parlamentului Romaniei, si sa recunoasteti ca ati negociat amnistia faptelor de coruptie", a completat Raluca Turcan.Ea a anuntat ca PNL va monitoriza implementarea programului PSD-ALDE-UDMR si va face in fiecare saptamana un raport public."Domnule prim-ministru desemnat Grindeanu, daca vom gasi cai de dialog in interes public, ne vom bucura sa putem contribui la imbunatatirea solutiilor legislative. Dar pana cand nu va emancipati de sub tutela domnului Dragnea, nu putem sa giram in vreun fel acest guvern", a adaugat Raluca Turcan.