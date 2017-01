Raluca Turcan: La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, aceasta este tot ce poate PSD?

Ea a acuzat ca membrii cabinetului Grindeanu, care trec miercuri prin procedurile parlamentare sunt interpusi care primesc in plic deciziile care le au de luat in fiecare zi.“La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, aceasta este tot ce poate PSD?”, a spus Turcan, adaugand ca "lista cabinetului arata incapacitatea cronica a PSD de a guverna in mod european”.“PSD nu poate intelege ca aspiratiile cetatenilior sunt cu totul altele in acest moment al istoriei”, a continuat liderul liberal.“PNL nu va vota acest guvern despre care crede ca are o viata scurta”, a spus Turcan.