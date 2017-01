LIVE TEXT Cabinetul Sorin Grindeanu primeste votul de investitura in Parlament/ Grindeanu, discurs cu laitmotivul "sa facem Romania o tara normala"/ Dragnea: Va asigur ca actul de guvernare nu se va face la partid

16.32 Ia cuvantul liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu:



16.22 Vorbeste liderul UDMR, Kelemen Hunor:

Nu ascund ca daca am fi avut o alta procedura, un vot pentru fiecare membru, am fi avut o abordare mai nuantata

In anii trecuti, in mod artificial s-a blocat procesul de restituire a bunurilor confiscate de statul comunist

Vom fi parteneri de incredere in toate demersurile legate de investitii in infrastructura, in dezvoltarea infrastructurii feroviare

Nu vom da un cec in alb guvernului, dar in noi veti gasi un partener serios in acele demersuri prin care propuneti crearea de locuri de munca, cresterea nivelului de trai

Avem in fata un program de guvernare in care regasim multe elemente din programul nostru electoral

Sa numesti ministru de Externe persoana care a impiedicat votul romanilor in 2014 e un afront la adresa acestor oameni si o piedica in calea reconcilierii nationale

Avem totusi in Romania 8 milioane de oameni sub pragul de saracie

Ia cuvantul liderul USR, Nicusor Dan:

15.45 Ia cuvantul presedintele PSD, Liviu Dragnea:

Avem o sansa mare de a face o schimbare reala in modul in care ne comportam

Miza actiunilor noastre nu e doar castigarea campaniei electorale, obtinerea guvernarii. Miza va fi intotdeauna Romania iar tot ce facem noi ca oameni politici se va reflecta in mod necesar in destinul acestei tari si in viata celor care ne-au ales

Mai important decat obtinerea victoriei in alegeri e modul in care vei gestiona victoria

15.16 Discurs Sorin Grindeanu:



Va multumesc pentru participarea la aceasta sedinta comuna

As dori ca in deschidere sa le multumesc celor care m-au propus in aceasta functie si care mi-au fost alaturi in alcatuirea echipei si a programului de guvernare

Subliniez ca prima propunere a PSD, doamna Sevil Shhaideh, ar fi fost o varianta excelenta

Salut in mod deosebit echilibrul dlui Dragnea (aplauze in plen, n.r.), care in ultimele saptamani s-a comportat ca un adevarat om de stat, punand interesul national deasupra interesului personal sau de partid

Chiar in aceasta seara voi convoca prima sedinta de guvern, pentru a deveni operationali in cel mai scurt timp

Subiectul principal al dezbaterilor e Romania si modul in care noua echipa isi propune sa conduca tara in urmatorii patru ani

Eu va propun alta tinta: Romania normala, va propun ca la finalul mandatului sa avem o tara normala, in care oamenii sa traiasca bine si sa se bucure de aceleasi drepturi si libertati ca cetatenii europeni

Imi doresc o tara normala, in care lucrurile sa fie asa cum e normal sa fie. In care anormalul sa fie o exceptie, si nu o regula, ca azi

Primul semn de normalitate e ca politicienii sa respecte ce au promis in campanie

In programul de guvernare veti regasi toate masurile prezentate in campania electorala de presedintele PSD

Masurile au fost votate de romani si e normal sa se regaseasca in programul de guvernare

E normal sa existe o raspundere politica a partidelor care au castigat alegerile

Imi doresc o Romanie normala, in care cresterea economica sa se regaseasca in bunastarea cetatenilor sai

Intr-o tara normala, bunastarea cetateanului trebuie sa fie la baza oricarei decizii

Nu venim la guvernare pentru a face statistici frumoase pe hartie, iar cresterea economica nu are nicio valoare daca nu se regaseste in buzunarele romanilor

Intr-o tara normala, guvernul urmareste salarii mai mari pentru cetateni, nu salarii mai mici in speranta ca vor veni mai multi investitori straini

Vrem investitii straine, dar care ofera locuri de munca bine platite pentru romani. Investitiile straine nu sunt un scop in sine

Vrem ca investitorii sa gaseasca in Romania o forta de munca bine calificata, nu prost platita, nu cadru fiscal predictibil. Propunem un cadru fiscal prietenos si predictibil

Tinta noastra e ca, in clasamentul tarilor cu cele mai mici taxe pe munca, Romania sa urce pe locul 6 la sfarsitul anului viitor

Avem in vedere cresterea salariului minim la 1.450 lei in acest an

Avem un pachet serios ce include reducerea taxelor si impozitelor pe munca, concomitent cu stimularea afacerilor

Intr-o tara normala, cei care au muncit o viata intreaga au la batranete o pensie decenta. Trebuie sa ajugem la un punct de pensie in 2021 la 1.775 lei

Putem creste veniturile populatiei prin scaderea taxelor aferente

Avem in vedere ca una din primele masuri sa fie scutirea de impozit pentru toate veniturile mai mici de 2.000 de lei

De la 1 ianuarie 2018, propunem ca impozitul peste 2000 lei sa scada la 10% din ce depaseste aceasta suma

Imi doresc ca tinerii sa nu mai plece la munca in strainatate pentru un venit decent

Vreau ca tinerii sa ramana acasa, sa poata avea grija de parintii si bunicii lor

Romania va fi o tara normala cand tinerii isi vor gasi un loc de munca bine platit

Am inclus programe de ucenicie si de stagii care sa permita tinerilor sa invete o meserie

Am prevazut programul primul salariu, care acorda tinerilor absolventi de studii superioare garantia unui salariu de 2500 lei

Sunt convins ca intelegeti foarte bine ce inseamna o Romanie normala

Salut decizia parlamentului de a adopta eliminarea a 102 taxe

Daca vrem ca Romania sa devina o tara normala, trebuie sa mergem mai departe si sa punem sistemul administrativ in slujba cetateanului, sa fortam statul sa implementeze plata online

Toate taxele care nu pot fi platite online sa fie desfiintate in 2018

Programele nationale trebuie bugetate pentru a asigura tratamentul adecvat pentru toti cetatenii

Pentru fiecare afectiune trebuie sa existe un medicament compensat 100%

Imi doresc sa construim impreuna o Romania normala in care fiecare copil sa aiba acces la educatie

Ne propunem sa modernizam 2000 de scoli

Daca vrem ca Romania sa fie o tara normala, trebuie sa oferim salarii mai bune celor care lucreaza in Invatamant

Mai avem in vedere o majorare a salariilor cu 20% incepand cu iunie

Prosperitatea economica vine mereu pe calea ferata sau rutierea care leaga o tara de tarile din jur

Zonele cele mai dezvoltate sunt cele care au cele mai multe conexiuni la infrastructura de transport

Ne propunem sa realizam cat mai repede o autostrada care sa traverseze Romania de la vest la est

Romania va fi o tara normala atunci cand proiectele mari de infrastructura nu vor mai fi blocate de contestatii interminabile

E nevoie de o legislatie noua cu privire la atribuirea lucrarilor de interes strategic

Fermierii romani trebuie sa aiba sanse egale cu cei europeni. Asta inseamna plata la timp a subventiilor



Daca vrem sa avem o economie sanatoasa, trebuie sa avem o agricultura sanatoasa, cu un sistem de irigatii care sa asigure o productie consistenta

Consider profund anormal ca o tara ca romania sa importe 50.000 de tone de rosii si sa exporte numai 3

E anormal ca importurile de carne de porc sa fie de o suta de ori mai mari ca exporturile

Ne-am propus sa oferim sprijin fermierilor pentru tomate si carnea de porc pentru a acoperi cea mai mare parte a consumului intern cu produse sanatoare

Orice stat normal investeste in propria securitate. Ca membri NATO, trebuie sa ne respectam angajamentele

Am prevazut minim 2% din PIB, dar ca orice tara normala trebuie sa directionam cea mai mare parte a acestor resurse catre industria autohtona

Romania normala inseamna o justitie dreapta si independenta

Intr-o tara nromala, balanta dreptatii trebuie sa fie mereu in echilibru

Daca ne dorim o Romania normala, trebuie sa asiguram independenta totala a judecatorilor

Intr-o tara normala cei vinovati sunt pedepsiti, iar cei onesti aparati

Lupta impotriva coruptiei trebuie sa fie foarte ferma, dar la fel de fermi trebuie sa fim in protejarea drepturilor fundamentale ale omului

Am parcurs doar cateva din masurile cele mai importante ale programului de guvernare. Nu e gogoasa elctorala, nu e o exagerare

Tot ce va propun e sa facem Romania o tara normala. Normalitatea e esenta programului nostru de guvernare

E de datoria noastra sa punem ordine si randuiala

Intr-o tara normala, oamenii politici muncesc pentru cei care i-au ales si nu se cearta intre ei

Mesajul meu este unul de deschidere si dialog in beneficiul cetatenilor si pentru interesul national al Romaniei

Timp de un deceniu politica in Romania a fost dominata de vrajba

Propun asadar ca de azi sa iesim din logica conflictului, sa cultivam dialogul intre institutii, intre putere si opozitie

Putem reprezenta partide diferite si e normals a gandim diferit

Dar aceasta diferenta trebuie exprimata civilizat, prin respect reciproc

Imi doresc o relatie normala si civilizata cu presedintele, cu opozitia, cu toate institutiile statului

Sunt un om care pretuieste dialogul. Am prieteni buni in alte partide politice

Vreau sa imi incep mandatul cu o invitatie la dialog si colaborare