Nastase, propus pentru portofoliul Educatiei: Sunt oameni care nativ nu pot lua un bacalaureat / Sunt oameni care inteleg mai greu lucrurile, trebuie sa procedam cu foarte mare atentie

"Avem in momentul de fata peste 200 de scoli profesionale in acest invatamant dual unde sunt peste 25.000 de elevi care invata in acest invatamant. Trebuie gasita o reglementare astfel incat aceste scoli sa nu fie considerate scoli de mana a doua. Sunt oameni care din nastere, nativ, nu pot lua un bacalaureat. Acest lucru s-a intamplat dintotdeauna. Mi-aduc aminte cand eram elev 40% luam bacalaureatul, nu toata lumea. Acum vrem toti sa fim bacalaureati", a spus Pavel Nastase in fata comisiilor de audiere."La nivel prescolar educatia este poate tot atat de dificila ca si educatia care se intampla la nivelul de sus, la nivel universitar. De ce? Pentru ca populatia care este educata, care este supusa procesului de educare, sunt oameni care inteleg mai greu lucrurile si in care trebuie sa procedam cu foarte mare atentie", a mai spus el.Nastase a promis ca va respecta programul de guvernare care prevede construirea, in urmatorii patru ani, a peste 2.500 de crese si gradinite, dintre care 500 in 2017.