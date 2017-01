Florin Iordache, ministrul propus la Justitie: "Legea amnistiei si gratierii este un subiect despre care trebuie discutat. O astfel de lege poate fi dezbatuta si adoptata in Parlament"

Se actualizeaza​

14.16: Se voteaza - 43 voturi pentru, 16 voturi impotriva, doua abtineri.



14.15: Un parlamentar USR afirma ca Iordache nu a raspuns la nicio intrebare de la parlamentarii USR si ca nu doreste "sa avem un ministru autist". Iordache afirma ca a dat raspunsuri, Eugen Nicolicea ii multumesc: "Multumesc ca nu ati raspuns la intrebari care ar fi pus intr-o lumina proasta pe cei care le-au pus."



Ora 14.06 Florin Iordache raspunde la intrebari:

Legea avocaturii este la Camera Deputatilor. Cred ca putem discuta. La actele importante care se afla in dezbatere trebuie invitati toti acesti reprezentanti si asociatiile profesionale. Ultimul punct de vedere il va avea parlamentul.Art. 132 din Constitutiei: V-am citat corect. Controlul este una, autoritatea este alta. Eu sunt primul care doresc sa respectam constitutia.Fara indoiala, putem gasi solutii alternative pt penitenciare. Constructia a doua penitenciare nu rezolva problema.In acelasi timp, cred ca putem discuta de solutii alternative cum este si intarirea serviciului de probatiuni.Complete specializate pentru copii - vom cauta solutii sa fie extinse in cat mai multe locuri din tara.Raspunderea magistratilor este o lege pe care ne-am asumat-o. Dezbatere transparenta cu CSM, cu asociatia magistratilor.Legea gratierii: nici eu nici colegii mei, nu am discutat in campania electorala ca dorim adoptarea unei legi a gratierii. Insa este un subiect care trebuie discutat cu toti actorii si cu societatea civila. Fara indoiala poate fi discutata o astfel de lege, adoptata, cu votul parlamentului. Transparenta este cuvantul de ordine.

Valeriu Steriu (PMP): "Cum vedeti lupta impotriva evaziunii fiscale?"

Daniel Fenechiu (PNL): "1. Cum veti aborda egalitatea intre avocat si procuror? 2. Legea avocaturii - care este opinia dvs despre superimunitatea avocatilor?"

Ion Cristian Stelian (USR): "1. Mai sustineti propunerile legislative pe care le-ati promovat in Martea Neagra?"

2. Intentionati sa modificati structura DNA si procedura de numirii a conducerii?



3. Veti propune reintroducerea posibilitatii intrarii in magistratura pe baza de interviu, fara examen?"

Alte intrebari:

Ce masuri concrete veti lua pentru situatia din penitenciare?



Ioan Cupsa (PNL): 1. Cand veti coordona activitatea procurorilor, cum o veti face?

2. Ati spus ca este nevoie urgenta de modificarea legii magistratilor. In ce sens o veti modifica?

3. Cine sunt acesti alti actori de care trebuie sa isi castige independenta judecatorii

Mihai Gotiu (USR): 1. Va refereati si la presa cand ati vb de factori fata de care trbeuie sa fie independenti judecatorii? 2. Ce intelegeti prin socitatea civila? Masuri propuse de dvs au fost constate dur de societatea civila inclusiv in strada.



Aveti in vedere o lege a gratierii si amnistiei? Daca da, in ce masura ar rezolva acest lucru criza din penitenciare?



Gabriel Androneche (PNL): Aveti in vedere o lege a amnistiei si gratierii?

USR: Daca va exista o lege amnistiei, va fi generala sau speciala si se va referi la faptele de coruptie?



Ora 13.45 Eugen Nicolicea il prezinta pe Iordache: "Are un CV impresionant, cred ca este omul potrivit la locul potrivit."



Florin Iordache:

"Sunt in parlament din anul 2000, am fost membru al comisiei juridice, presedinte al comisiei juridice si de munca.



Un domeniu care trebuie sa functioneze. Fiind de 16 ani in parlament cred ca aici in parlament este locul in care trebuie sa discutam sais a rezolvam probleme cu care se confrunta societatea si modernizarea legilor.

Voi cauta sa readuc in actualitate principiul securitatii juridice. Printr-o inflatie legislativa galopanta, proiecte legislative incomplete.



Voi propune premierului o revedere a tuturor legilor inclusiv a Codului Penal si Codului de Procedura Penala.



Cred ca aici la comisia juridica trbeuie sa punem in concordanta Cp si Cpp cu deciziile Curtii Constitutionale.



Trebuie sa reluam programul de reabilitarea de sedii.



Voi cauta ca art. 132 din Constitutie ignorat de alti ministri sa fie respectat - privind statutul procurorilor.



Voi incerca ca ministrul Justitiei sa fie un factor mai activ in promovarea unor politici publice.



Am in vedere legea raspunderii magistratilor. Voi sustine reinfiintarea Institutului de Criminologie.



Criza din penitenciare - o politica penala umanista in care sanctiunile alternative la pedeapsa cu inchisoarea sa nu aiba rol decorativ.

Judecatorii trebuie sa judece independent, dupa propria constiinta, independent de alti factori."









Ora 13.41 Audierile urmeaza sa inceapa, cu o intarziere de circa 10 minute. Sala devine neincapataore pentru toti parlamentarii.