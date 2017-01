Petre Daea: Sper ca mintea sa ma tina in stare sa nu fac greseli

"Sper ca mintea sa ma tina in stare sa nu fac greseli", a inceput acesta, la intrebarile ziaristilor.Chestionat de ce a durat atat de mult audierea sa, fata de a celorlati ministri, Petre Daea a precizat: "Eu cred ca putem discuta zile intregi despre agricultura. Este domeniu atat de complex, de complicat si atat de mult vazut si intrepretat incat".Acesta a precizat ca va prelua functia de ministru al Agriculturii deoarece partidul i-a incredinta o misiune iar fermierii asteapta sa o indeplineasca. "Eu nu vin cu intentii, eu vin sa pun in aplicare un program aprobat de poporul roman si asteptat de fermieri. Altminteri nu avem ce discuta. Eu nu am venit aici pentru a-mi completa CV-ul. Am o singura misiune sa mi-o indeplinesc pe care partidul mi-a incredintat-o si fermierii o asteapta"."Misiunea se incredinteaza si nu se cere. Ea se duce la indeplinire fara echivoc", a subliniat el.Acesta a precizat ca in fiecare dimineata va ajunge la minister la ora 6,30 dimineata: "Mi-am ales creionul, ochelarii si mi-am fixat ora de ajungere in minister".Intebat pana la ce ora va sta, Petre Daea a raspuns: "Pana poate sa reziste organismul fizic ca sa faci treaba. Un conducator ajunge el inaintea celorlalti".El a vorbit si despre "data cand ne putem echipa uman pentru a face treaba in tara".Ziaristii l-au intrebat daca si-a uitat telefonul acasa in conditiile in care alti colegi social-democrati nu reusesc sa dea de el."Aici am venit la treaba nu sa vorbesc la telefon", a replicat el.