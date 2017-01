Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc: "Nu promit nici un kilometru de autostrada"

Referitor la unele proiecte de infrastructura rutiera si feroviara mature (deja in implementare), dar care nu se gasesc pe lista sa de prioruitati, acesta a declarat ca nu le va uita in sertar.La final, intrebat cati kilometri de autostrada vor fi inaugurati in 2017, ministrul desemnat a raspuns: "Nu promit nici un km de autostrada".Intrebat despre lansarea licitatiilor pentru constructia autostrazii Sibiu - Pitesti in 2017, acesta a declarat ca intai trebuie asteptata finalizarea studiului de fezabilitate pe toate cele 5 tronsoane, desi pe cele din capete studiile geotehnice sunt deja finalizate.Intrebarile au fost adresate de parlamentari din coalitia de guvernare, dar si de catre reprezentantul USR.