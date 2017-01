Birchall: Urmatorul proiect de tara este asigurarea presedintiei UE / Romania este gradina Maicii Domnului

"Preluarea primei presedintii a Uniunii Europene in 2019, imediat dupa aniversarea centenarului Marii Uniri va reprezenta o oportunitate pentru crearea unui profil european consolidat al Romaniei (...) Practic, vorbim de cel mai important proiect post-aderare care va trebui sustinut de toate fortele politice din Romania", le-a spus Birchall senatorilor si deputatilor din comisiile parlamentare.Ana Birchall si-a continuat pledoaria cu expunerea principalelor obiective ale ministerului pe care urmeaza sa il conduca: tratament nediscriminatoriu pentru romani in Europa, aderarea la Schengen si eliminarea MCV.Ministrul propus pentru Afaceri Europene a facut apel la societatea civila si la presa sa o sprijine in pregatirea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, care va fi exercitata de Romania in prima jumatate a anului 2019."In pregatirea presedintiei, imi pun sperante inclusiv in societatea civila, in mass-media, sa fim parteneri in a arata inclusiv aceasta frumusete a Romaniei care este atat de bogata si de mult prea multe ori nepusa in valoare. Fiecare dintre noi putem sa facem acest lucru pentru a respecta si a iubi aceasta tara atat de frumos numita gradina Maicii Domnului", a spus Birchall.Un alt moment tensiont al audierilor a fost creat dupa ce deputatul PMP Eugen Tomac s-a plans ca, dupa prezentarea facuta de Birchall, nu a mai ramas timp pentru intrebari."Domnule deputat, puteti lua cuvantul cu permisiunea celui care conduce sedinta. Nu era randul grupului dumneavoastra", l-a avertizat Gabriela Cretu, cea care conducea sedinta.Reactia lui Tomac a fost sa paraseasca sala de sedinte. "Imi pare rau ca pierdeti oportunitatea, si luati din timpul colegilor, de a pune intrebari inteligente", i-a spus Cretu.Ana Birchall a primit aviz pozitiv din partea comisiilor cu 18 voturi "pentru" si sapte voturi "impotriva".