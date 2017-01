Andreea Pastarnac, ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni:"Ranitii din Colectiv care au ajuns in Israel s-au bucurat de tot sprijinul meu personal"

"As vrea doar sa amintesc ca, in urma eforturilor diplomatice pe care le-am facut in urma cu un an de zile, statul Israel a fost unul din primele state care au ajutat medical pentru tratarea ranitilor de la Colectiv. Cei trei tineri raniti care au ajuns in israel s-au bucurat de tot spijinul misiunii diplomatice si al meu personal. Acest lucru a fost mentionat de medici intr-o scrisoare publica si de ministrul sanatatii in momentul in care a participat la Ziua Nationala a Romaniei. Suntem in fata unor voci multiple si unor puncte de vedere care au dreptul sa se exprime" a raspuns aceasta la o intrebare adresata de deputatul PNL de diaspora Mihai Voicu.Andreea Pastarnac a fost numita in septembrie 2013 ambasador in Israel de catre presedintele de la acea vreme, Traian Basescu.In noiembrie 2015, ambasadoarea a fost acuzata de membri ai comunitatii romanesti din Israel ca nu s-a implicat in sprijinul insotitorilor celor doua victime ale incendiului din Clubul Colectiv care au fost transferate la un spital din Tel Aviv. In replica, ambasada a sustinut ca a facut demersurile necesare pentru sprijinul acestora.