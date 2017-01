Programul de Guvernare al cabinetului Grindeanu: Investitii masive in infrastructura si fabrici noi / Modificarea legilor privind securitatea nationala / Modernizarea sistenului judiciar pentru a preveni "excesele si abuzurile

-In plan intern, obiectivul consta in fundamentarea unei cresteri economice inteligente, sustenabile si incluzive, de natura a furniza premisele consolidarii unui stat puternic, proactiv si a unei societati echilibrate, cu o clasa de mijloc extinsa. Nevoia de a iesi din capcana modelului economic bazat pe avantajul unei forte de munca ieftine si trecerea la forta de munca calificata reprezinta principala provocare a urmatorilor ani.-Consideram caNu mai putem doar sa vindem ce produc altii. Ne trebuie capacitati de productie noi si aici, pe langa investitiile private, credem ca si statul poate juca un rol prin Fondul Suveran de Investitii si Dezvoltare si schema de start-up propuse, prin investitii in industria de aparare, energie, tehnologia informatiei,industriealimentarasialtele.-Este nevoie casa raspunda nevoilor stringente ale angajatilor, dar si sa stimuleze si sa premieze performanta. De asemenea, este important ca, prin masuri active, sectorul privat sa fie sprijinit, in sensul generarii de oportunitati pentru cresterea salariilor. Romania nu mai poate ramane o tara in care resursa umana sa fie prost platita.-Viziunea principala a programului Guvernului in domeniul sanatatii este construita in jurul cetateanului si nu a sistemului medical, scopul final fiind acela ca serviciile de sanatate sa fie cat mai aproape de cetatean. In acest sens, Guvernul sustine, in Bucuresti.-Sprijinirea sectorului IMM reprezinta o prioritate a programului economic. Contributor de importanta strategica la cresterea economica si crearea de locuri de munca, sectorul intreprinderilor mici si mijlocii trebuie sa beneficieze din partea statului de politici publice ce vizeaza o reglementare inteligenta, consultare sistematica cu organizatiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, cresterea accesului la finantare, simplificarea procedurilor si debirocratizare.-Politicile agricole si de dezvoltare rurala vor trebui sa asigure stimulente pentru ca sectorul agricol sa devina un motor de crestere economica si o sursa de locuri de munca pentru populatia din mediul rural, odata cu garantarea veniturilor agricultorilor pentru a evita migratia spre urban.-Sustenabilitatea cresterii economice nu poate fi mentinuta fara a implementa o diseminare echitabila a beneficiilor cresterii economice. Si aici trebuie sa ne rupem de modelul actual - mult la putini si putin la multi. Trebuie sa prevenim polarizarea societatii - astazi 15% din populatie castiga 85% din venituri si 85% din populatie 15% din venituri. Vrem sa crestem si sa consolidam clasa de mijloc.-In domeniul, Guvernul considera necesara actualizarea/modificarea/completarea cadrului legislativ existent si initierea unor noi legi pentru a avea instrumentele legislative in concordanta cu evolutia riscurilor din sfera securitatii nationale.-Continuarea sprijinului pentru R. Moldova va ramane un obiectiv esential al statului roman si va trebui dublat de sporirea prezentei in vecinatate, inclusiv prin investitii.-Incepand cu 2017, vizam modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului.