Melescanu, ministrul de Externe propus: "Nici macar Marea Neagra nu mai este un bun vecin, prin militarizarea Crimeei/ Am o responsabilitate morala pentru dezvoltarea relatiilor cu Ungaria"

Cea declarat Melescanu ca are in acest mandat: pregatirea presedintiei Romaniei la UE in 2019; revigorarea diplomatiei traditionale bilaterale; reformare si modernizare a sistemului de protectie a romanilor din strainatate; implicarea mult mai directa a MAE - diplomatia economica.Pentru mine politica externa a Romaniei, eu o concep sub aspectul unor cercuri concentrice. Prima prioritate pentru mine sunt tarile vecine. Din pacate, la ora actuala relatiile noastre cu vecinii nu sunt relatii foarte bune sau asa cum le-am dori noi. Pana acum aveam o zicala: cel mai bun vecin al Romaniei este Marea Neagra. Nici macar Marea Neagra nu mai este un bun vecin, prin militarizarea Crimeei si prin schimbarea dramatica a echilibrului strategic in aceasta zona. In aceeasi prima zona intra Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina. Deci, sunt tari vecine. Pentru toate avem in programul de guvernare prevazute foarte multe lucruri.E adevarat, eu am o responsabilitate morala pentru dezvoltarea acestor relatii, caci in 1996 am negociat si semnat la Timisoara Tratatul de baza intre Romania si Ungaria. Parteneriatul strategic, care a fost unul dintre documentele importante, a ramas din pacate la nivel de documente. Printre primele actiuni pe care le voi face vor fi cele legate de tarile vecine, evident, Ungaria fiind una dintre ele.Romania si Moldova vor fi tari care se vor unifica prin intrarea rep moldova in uniunea europeana. va fi libera circulatie, posibilitatea de a vota etc. asa vad eu indeplinirea acestui obiectiv national.Romania nu s-a retras, Romania a fost scoasa. Planuri existente sunt multe trebuie sa existe si o disponibilitaea din partea principalilor jucatori - Rusia, Moldova si Ucraina.Eu nu m-am ocupat de organizarea alegerilor. Intre turul unu si turul doi am facut tot ceea ce mi-a stat in putinta, fara sa incalc legea, ca nr de romani care sa poata vota sa creasca. In turul doi, datorita masurilor pe care le0am luat au votat cu 2,5% mai mult romani decat in turul unu. Aceasta nu ne scuteste de reponsabilitatea pe care o avem ca toti romani sa isi poata exercita dreptul de vot. Intre timp s-a modificat legea, vor vota doar romanii care au resedinta in strainatate. S-a terminat cu autocarele cu turisti.