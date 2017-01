Republicanii se intorc in forta la Washington, unde detin din nou intreaga putere politica dupa 11 ani

Republicanii americani revin in forta la Washington, unde nu au mai detinut intreaga putere politica - la Casa Alba si in Congres - de 11 ani, iar in 2017 vor putea sa-si impuna ambitiosul program de reforme conservatoare, scrie AFP. `'Este o sansa unica in vietile noastre`', a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, reales marti cu usurinta in post, potrivit News.ro."Este genul de lucru la care cei mai multi dintre noi nu puteau decat sa viseze", a adaugat el. "Poporul ne-a dat o putere unificata. Nu pentru ca este generos, ci pentru ca vrea sa vada rezultate", a continuat el, in hemiciclu, in prima zi a sesiunii celui de-al 115-lea Congres."Sa nu fim timizi si sa vizam un orizont mai luminos", a indemnat Paul Ryan. Republicanii dispun de o majoritate puternica in Camera - 241 de mandate la 194 -, si in mai mica masura in Senat - 52 la 48 de mandate. Donald Trump, care va prelua functia pe 20 ianuarie, este pe aceeasi lungime de unda cu congresmenii, impreuna cu care planifica de saptamani de zile sa abroge o parte a bilantului predecesorului sau Barack Obama. Insa primele ore ale noului Congres au aratat ca noul presedinte va continua sa creeze probleme. Donald Trump a criticat pe Twitter o reforma etica adoptata cu o zi inainte, pe neanuntate, de grupul majoritar, abandonata dupa doar cateva ore in fata controversei.