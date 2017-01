LIVETEXT Tariceanu: Presedintele nu poate refuza numirea lui Sevil Shhaideh ca ministru / I-am trimis lista ministrilor inainte de a fi facuta publica

Se impune urgent punerea in acord a codului penal si de procedura penala cu deciziile CCR

In ultima perioada justitia a functionat cu sincope, exista un numar extraordinar de mare de procese pe care Romania le-a pierdut la CEDO

Trebuie sa scoatem din zona justitiei infleunta serviciilor

Parlamentul nu va mai putea fi considerat o simpla anexa a guvernului

Sunt foarte multi judecatori care reclama ca lucreaza intr-o anumita tensiune, ca sunt timorati

Am reusit depolitizarea justitiei, dar intre timp a aparut o alta problema

Suntem martori la afirmatiile serviciilor ca ele interfereaza in justitie, ceea ce e inacceptabil



Trebuie facuta o operatiune politica initial si dupa aceea careia i se da legitimitatea prin vot

Presedintele trebuie sa gaseasca o formula acceptabila pentru majoritatea parlamentara pentru ca are nevoie de votul majoritatii parlamentare

Trebuie sa gaseasca o solutie comun acceptabila politic

"Presedintele poate refuza un ministru in conditia in care se vacanteaza un portofoliu, nu daca echipa e votata de Parlament", a spus Tariceanu.Potrivit acestuia, "nu exista niciun fel de prerogativa a presedintelui ca un guvern care primeste votul in parlament sa poata sa intre intr-o analiza suplimentara a presedintelui si sa ridice obiectii".Tariceanu a precizat ca pasii urmatori sunt: premierul prezinta miercuri in Parlament programul de guvernare, structura guvernului si membrii echipei, Parlamentul da un vot iar Klaus Iohannis semneaza ulterior decretele de numire.Calin Popescu Tariceanu a reluat episodul in care s-a intalnit cu Klaus Iohannis, imediat dupa alegerile din 11 decembrie, si a spus din nou ca seful statului a lansat o "amenintare deloc voalata" la adresa ALDE, care risca sa intre intr-un razboi care nu e al sau."Sunt de 27 de ani in politica, nu mi s-a intamplat niciodata sa fiu amenintat de cineva", a adaugat Tariceanu, care a sustinut ca dorinta lui Klaus Iohannis era formarea unei coalitii de centru-dreapta.Fostul prim ministru a aratat, in acest context, ca nu poate trece "cu vederea peste jignirile, desconsiderarea, umilintele" la adresa sa din partea lui Klaus Iohannis."Nu sunt genul care sa incasez. Fiecare adversar politic sau partener trebuie sa stie ca disputa politica trebuie sa se tina intr-o limita a civilizatiei si a normelor comun acceptate, de respect intre parteneri. In momentul in care nu sunt respectat gasesc intotdeauna momentul sa platesc cu aceeasi moneda", a comentat Tariceanu, care a subliniat insa ca discutia cu Iohannis "s-a derulat in termeni civilizati".Acum, insa, Tariceanu a explicat ca doreste sa creada ca "s-a inchis o pagina", "epoca confruntarii politice" in care Iohannis "s-a transformat intr-un fel de broker pentru a forma o majoritate si de a-si pune guvernului lui"."Aceasta pagina vreau sa o consider incheiata", a spus Tariceanu, care a precizat ca impreuna cu Dragnea i-au trimis sefului statului lista guvernului inainte de ai facuta publica.A fost un "gest de curtoazie, constitutia nu ne obliga", a mentionat el.

Despre serviciile secrete



Serviciile au inaugurat o practica defectuoasa de a incepe sa recruteze oameni din justitie, parlament, presa si probabil ca nu numai aici

Sigur ca serviciile au rolul lor foarte important dar exista anumite bariere care nu se trec

Serviciile au inventat aceste institutii academice prin care au inceput sa racoleze masiv oameni din zona civila

Multi dintre ei probabil raspund la o dubla comanda si asta e anormal

Acest lucru inseamna o deteriorare a democratiei si rezultatul e deteriorarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

E foarte bine sa facem o separatie, noi, civilii cu civilii, ei militarii cu militarii, fiecare isi vede de treaba lui

Despre ANAF



Campul de predilectie au fost firmele romanesti, firmele cu capital strain au fost evitate cu foarte mare grija

Daca ANAF vine la o firma si ia masura imediata a blocarii conturilor, indiferent daca ea castiga procesul peste doi ani, e de mult intrata in faliment

Sunt exemple de firme romanesti calcate de politia economica, de ANAF si care primeau oferte de preluare de la firme straine

Ce sa intelegem, ca erau corelate? Daca da e foarte grav

Trebuie sa dam posibilitatea firmelor romanesti sa respire

Vine una, termina controlul, urmeaza alta imediat

Asta nu e un climat normal

Vom fi foarte atenti cu modul in care autoritatile se raporteaza la firmele autohtone, cum se raporteaza la achizitiile straine

Vom pune accentul foarte mult pe partea de off-set