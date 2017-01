Raluca Turcan: Exista informatii ca PSD urmeaza sa prezinte in Parlament o lege a amnistiei/ PSD nu mai doreste eliminarea supraaccizei pe combustibil si a taxei pe stalp, asa cum a promis

"Exista informatii consistente ca (PSD - n.r.) urmeaza sa prezinte in Parlament o lege a amnistiei, informatiile sunt din grupurile parlamentare ale PSD (...) PNL solicita PSD sa spuna clar daca va propune Parlamentului sau nu legea amnistiei. Sa spuna clar romanilor daca legea amnistiei a facut parte din programul de guvernare asumat de PSD in campania electorala, daca PSD a primit voturi pentru legea amnistiei si cum va actiona in continuare in parlament PSD cu privire la aceasta lege. Aceasta lege a amnistiei a facut parte din trocul de guvernare intre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu", a declarat, marti, Raluca Turcan.Totodata, liberalii solicita partidului condus de Liviu Dragnea sa spuna clar daca renunta la aceste masuri din programul de guvernare."PNL solicita PSD sa spuna clar daca renunta la o serie din masurile economice din programul lor de guvernare. Sa spuna public PSD daca renunta la cota de TVA de 19% daca renunta la eliminarea accizei pe combustibil si daca renunta la eliminarea taxei pe stalp (...) Este obligatoriu ca Dragnea sa ne spuna: renunta chiar la unele prevederi din legea domniei sale cu privire la legea celor 102 taxe, renunta la acordul din Codul Fiscal cu privire la masurile pe care le-am enuntat, se dezice de propriul program de guvernare?", a declarat Turcan.Ea a mai spus ca are informatii "ca urmeaza o serie de modificari la Codul Fiscal tocmai pentru ca unele propuneri populiste ale PSD din campanie sunt nesustenabile si atunci povara se duce automat pe mediul de afaceri"."Vorbim despre doua taxe incluse in legea celor 102 taxe care tocmai a fost prezentata in plen si sustinuta de domnul Liviu Dragnea. Ma refer la eliminarea accizei pe combustibil si eliminarea taxei pe stalp. Aceste doua taxe au fost propuse pentru eliminare prin legea celor 102 taxe si acum Dragnea ne spune ca nu mai trebuie eliminate si ca ar fi bine sa fie pastrate", a mai adaugat Turcan.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, pe 13 decembrie, ca a vorbit la telefon cu premierul Dacian Ciolos, caruia i-a cerut sa amane mai multe masuri fiscale care, potrivit actualului Cod Fiscal, ar trebui sa se aplice de la 1 ianuarie 2017.PSD intentioneaza sa reduca TVA de la 20% la 18%, dar din 2018, in timp ce eliminarea taxei pe stalp si a accizei suplimentare pe carburanti ar trebui realizata doar dupa ce Guvernul se asigura ca masura se va reflecta in preturi si nu in majorarea profiturilor companiilor, sustine Dragnea