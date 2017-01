Dragnea: UDMR a cerut crearea unui post de secretar de stat pentru cultura minoritatilor nationale, mi se pare o idee foarte buna

Acesta a precizat ca UDMR a avut o solicitare pe care el o considera "corecta", respectiv infiintarea acestui post de secretar de stat la ministerul Culturii."Mi se pare o idee buna. Cred ca premierul desemnat o sa fie de acord" cu aceasta solicitarea, a precizat Liviu Dragnea.Intrebat daca acordul de colaborare parlamentara cu UDMR mai este in vigoare, Dragnea a raspuns: "Categoric, toate acele puncte raman in vigoare", cei de la UDMR "au spus ca il mentin".Seful PSD a mentionat, intrebat cum comenteaza declaratiile Ralucai Turcan, ca nu detine informatii privind un proiect de lege a gratierii si amnistiei. "Nu am aceste informatii, o sa verific la grup sa vad care de la noi are aceste informatii", a mentionat el.