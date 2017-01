Nicusor Dan, despre propunerile PSD pentru cabinetul Grindeanu: Un guvern obedient care arata frica lui Liviu Dragnea de a pierde controlul asupra banilor publici

"Faptul ca Liviu Dragnea nu a avut curaj sa propuna ministri profesionisti arata de fapt slabiciunea presedintelui PSD. Liviu Dragnea se teme ca ar fi putut pierde controlul asupra banilor publici din care-si intretine puterea politica daca acest cabinet ar fi fost unul competent, onest si autonom care sa guverneze in interesul societatii", spune Nicusor Dan intr-un comunicat de presa.Potrivit liderului USR, "nominalizarea lui Danielei Carmen Dan si a lui Sevil Shaiddeh, subordonatele lui Liviu Dragnea, pentru doua portofolii importante este emblematica. Mai sunt si alte cazuri de politicieni care s-au remarcat ca executanti ai ordinelor partidului: Florin Iordache, sustinut pentru Ministerul Justitiei, este unul dintre coautorii martei negre, iar Teodor Melescanu, propus pentru Externe, a refuzat in 2014 sa mareasca numarul de sectii de votare in Diaspora. Florian Bodog, care si-a pierdut dreptul de a conduce doctorate si care nu are nimic notabil in parcursul profesional, nu ar fi obtinut niciodata portofoliul Sanatatii intr-o societate normala."Nicusor Dan sustine ca pentru cabinetul Grindeanu au fost propusi oameni "care s-au aratat dispusi la compromisuri in interesul partidului sau al unei persoane".