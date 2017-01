Ambasadorul rus Valery Kuzmin: Credem ca noul Guvern al Romaniei va aduce ceva nou. Ne dorim sa putem inainta si sa dezvoltam relatiile si cooperarea noastra

"Pentru ca am observat ca avem interese comune in mai multe domenii. Ca un exemplu este pretul gazului. Atunci cand la nivel international pretul gazului si al petrolului a scazut, gazul rusesc a devenit mai ieftin decat cel romanesc, astfel ca Romania acum isi pastreaza rezervele proprii in depozite subterane si foloseste gaz mai ieftin, rusesc. Si cand preturile vor urca, vor folosi produsele proprii. Vedeti, suntem atat de aproape unii de altii, traim in aceeasi regiune si avem multe interese comune", a adaugat Valery Kuzmin.Diplomatul rus se afla la Cluj, unde spune ca incearca sa identifice oportunitati de colaborare in vederea pregatirii unui important forum economic ruso-roman, care va avea loc in primavara, cel mai probabil la Moscova.Oficialul rus a mentionat printre interesele comune si pescuitul, Marea Neagra, mediul, exploatarea gazului, precum si colaborarile stiintifice, care au au o foarte lunga traditie intre cele doua tari.In ceea ce priveste regiunea Clujului, Valery Kuzmin spune ca stie ca zona este cunoscuta pentru tehnologia IT si pentru productia de mobila sau pentru cea agro-industriala:"In aceste sectoare avem anumite oportunitati. De exemplu, eu personal, imi amintesc, din cele patru decenii de colaborare pe care le avem, de mobila romaneasca, care este celebra in Rusia si care se vinde foarte bine. Mai sunt si alte probleme create sau care au rezultat din relatiile politice din ultima vreme - sanctiunile europene si asa mai departe. Dar productia de mobila nu are nimic de a face cu sanctiunile. (...) Insa pot fi identificate si alte sfere de interes de catre oamenii de afaceri, iar ambasada incearca sa pregateasca un mediu favorabil pentru ca ei sa poata functiona", a precizat diplomatul.Kuzmin mai spune ca vizita sa a avut ca scop si analizarea unor anumite probleme care ar putea debloca relatiile economice, dar si deschiderea de cai de cooperare in mai multe domenii.La randul sau, subprefectul Gyorke Zoltan, a declarat, la finalul intalnirii, ca autoritatile sunt deschise catre cooperarea cu Rusia, in limitele respectarii sanctiunilor internationale: "Romania este deschisa dezvoltarii contactelor bilaterale romano-ruse acolo unde ele sunt posibile, in domeniile in care sunt posibile, spre exemplu relatiile comerciale, educatie si cultura, cu conditia sa nu afecteze regimul sanctiunilor", a spus subprefectul de Cluj.La mijlocul lunii decembrie, Uniunea Europeana a prelungit, pentru inca sase luni, pana la 31 iulie 2017, sanctiunile sale economice introduse in 2014 impotriva Rusiei, in contextul conflictului din Ucraina, potrivit unei decizii oficiale adoptate cu unanimitate de voturi de cele 28 de tari membre ale UE.Cei 28 de sefi de state si de guverne din UE au aprobat aceasta prelungire in timpul Consiliului European din 15 decembrie, "dupa ce au evaluat punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk", preciza Consiliul UE intr-un comunicat.