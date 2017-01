PROFIL Cine este Serban Valeca, propus la Cercetare: Fost ministru in Guvernul Nastase. Are la activ 3 mandate de senator si un scurt mandat de deputat

1981-1996 Inginer, Cercetator stiintific pr. gr.I, Institutul de Cercetari Nucleare Mioveni

1992-2005 Director General, Institutul de Cercetari Nucleare Mioveni

2000 Deputat, Parlamentul Romaniei

2000-2004 - Ministru delegat pentru cercetare si Presedinte al Agentiei Nucleare

Profesor universitar doctor - Universitatea din Pitesti

csp 1 - Presedinte al Consiliului Stiintific al ICN Mioveni

membru in Comitetul Roman pentru Istoria Filosofiei, Stiintei si Tehnicii al Academiei Romane

membru asociat al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

2008 - 2012/ 2012 - 2016 / 2016- Senator, Senatul Romaniei

1997 Doctorand - Universitatea Politehnica Bucuresti : Specialitatea Termotehnica

1996 Absolvit cursul "Manangement pentru Centrale Nucleare" - Japonia

1992 Absolvit Cursul "Inginerie si Tehnologii Nucleare" sub egida Agentiei Internationale pentru Energie Atomica Viena

1992 Doctorand-Universitatea Brasov : Specialitatea Manangement Industrial

1981 Institutul Politehnic Bucuresti

1976 Stagiul militar

1975 Liceul Nicolae Balcescu Pitesti

1971 Scoala Generala Nr. 3 Pitesti

Guvernator al Romaniei la Agentia Internationala pentru Energie Atomica

Vicepresedinte al Consiliului Guvernatorilor al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica-Viena(A.I.E.A.)

Seful delegatiei Romaniei la Conferinta Generala anuala a A.I.E.A. 4 ani

Membru in grupul de Experti AIEA

Membru in Grupul ministerial pentru activitatea de cercetare al CE

Artele martiale: diplomat al Universitatii de Karate-Belgrad 1981

Vicepresedinte Federatia Romana de Karate Traditional

Antrenor arte martiale MAN

Serban Valeca, in varsta de 60 de ani (nascut in 23 iunie 1956) este presedintele Consiliu Stiintific al Institutului de Cercetare Nucleara din Pitesti . A fost ales presedinte interimat al PSD Arges in ianuarie 2015, si apoi, in luna septembrie, a fost ales presedinte al filialei.

Declaratia de avere



Potrivit declaratiei de avere completate la finalul lui 2016, a mostenit un teren intravilan de 371 mp in Pitesti si unul agricol si intravilan, de 0,5 ha, in Stefanesti.



Mai detine, de asemenea prin mostenire, o casa de 94 mp in Pitesti, o alta de 91 mp in Stefanesti si o casa de vacanta de 554 mp, tot in Stefanesti.



Este proprietarul unui Jeep din 2015.



Detine o colectie de timbre cu o valoare estimata de 5.000 de euro si bijuterii in valoare de 9.000 de euro.



Are un cont lei si mai multe in valuta la BRD: unul de 127.200 de lei, unul de 11.000 de dolari si alte doua cu valoare totala de peste 66.000 de euro.



Sotia sa Ivona Valeca are doua conturi, unul de 33.000 de lei la Banc Post si altul de 376.550 de lei la BRD.



Listeaza venituri anuale in valoare de 810.000 lei obtinute in calitate de profesor inginer de la Universitatea din Pitesti si din activitatea in cadrul comisiilor de doctorat la Universitatea Politehnica din Bucuresti, 35.653 lei de la Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti si AOSR (Academia Oamenilor de Stiinta din Romania) si 59.400 de la Senat.

De asemenea, a obtinut 52.220 lei de la Universitatea din Pitesti, in calitate de lector univ. dr, si 17.150 de la Institutul de Cercetari Pitesti unde a activat ca lector univ. dr. si CSP3