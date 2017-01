PROFIL Cine este Razvan Alexandru Cuc, propunerea de ministru al Transporturilor in guvernul Grindeanu: Fost secretar de stat dat afara din Guvernul Ciolos

Razva Alexandru Cuc a fost ales deputat PSD de Giurgiu in alegerile parlamentare din 11 decembrie. Cuc este directorul Zonei Libere Giurgiu si fusese anterior director consilier judetean si purtator de cuvant al PSD.Potrivit Initiativa Romania , Cuc este actionar la firma , Sc Pan D'Or SRL, o companie de panificatie. Intre 2007 si 2010 a fost Expert asistent, Directia Politici Economice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA). Intre 2006 si 2007 a fost Expert in Divizia Piete Interne, MECMA.Potrivit ultimei sale declaratii de avere , Cuc (33 de ani) detine o casa, un birou si o garsoniere in Giurgiu, o garsoniere in Bucuresti, preucm si doua terenuri intravilane si unul agricol in judetul Giurgiu.Cuc mai are bijuterii in valoare de 25.000 de euro, conturi cu o valoare totala de peste 250.000 de lei si nici un credit pe numele sau.La rubrica venituri Cucu a trecut Ministerul Transporturilor, de unde a a incasat salariul de secretar de stat, si Zona Libera Giurgiu, unde este Director General - cca. 33.700 RON. Cuc a mai incasat sume si pentru activitatea sa de Consilier judetean Giurgiu si indemnizatie ca membru in AGA Servicii Locale SA Giurgiu.