Teodor Melescanu, din nou ministru de Externe. Melescanu a condus MAE si in timpul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 2014, cand a refuzat sa suplimenteze numarul sectiilor de votare din diaspora

Liviu Dragnea, intrebat de jurnalisti cum de a fost numit din nou Melescanu ministru de Externe, dupa episodul noiembrie 2014: "Dar ce a facut domnul Melescanu? Eu respect cariera domnului Melescanu."

Melescanu - cariera in diplomatie inainte si dupa Revolutie

Traseu politic zbuciumat: PDSR, Alianta pentru Romania, PNL, ALDE

Acuzat ca a fost ofiter acoperit al Securitatii

In perioada februarie 2012 - septembrie 2014, Teodor Melescanu a fost directorul Serviciului de Informatii Externe, functie din care a demisionat in septembrie 2014, pentru a candida la alegerile prezidentiale, din partea Partidului Dreptatii Sociale. Melescanu a renuntat atunci la conducerea uneia dintre cele mai importante institutii din Romania pentru a intra intr-o cursa in care stia, de la bun inceput, ca sansele sale sunt foarte mici. El a obtinut in primul tur un scor de 1,09%, clasandu-se pe locul al 9-lea din 14 candidati. In turul al doilea au mers Victor Ponta - candidatul PSD si prim ministru la acea vreme, si Klaus Iohannis - candidatul PNL, primarul Sibiului.Dupa primul tur al alegerilor prezidentiale, in urma scandalului privind votul din diaspora - cetatenii romani din strainatate au acuzat faptul ca au stat ore intregi la coada pentru a vota sau nu au reusit deloc sa isi exercite dreptul la vot - ministrul de Externe de la acea vreme, Titus Corlatean, a demisionat, in locul sau fiind numit Melescanu, care a avut ca principala sarcina organizarea celui de-al doilea tur al alegerilor.Cu toate ca i s-a cerut insistent sa suplimenteze numarul sectiilor de votare din diaspora, Melescanu a sustinut ca responsabilitatea pentru acest lucru ar apartine Biroului Electoral Central. El a mai sustinut ca a trimis BEC o cerere de suplimentare a sectiilor din diaspora, care ar fi fost refuzata.Dupa cel de-al doilea tur al alegerilor, Melescanu a demisionat si el de la conducerea MAE, din acelasi motiv ca si Corlatean - proasta organizare a votului din diaspora si numerosi cetateni care au acuzat faptul ca nu au putut sa voteze. Mandatul de ministru al lui Melescanu in Guvernul Ponta a durat doar 8 zile: 10 noiembrie 2014 - 18 noiembrie 2014.Ulterior, Titus Corlatean a fost acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu in acest caz, insa Parlamentul a refuzat sa ii ridice imunitatea si a blocat urmarirea penala a fostului ministru.Teodor Melescanu a avut o cariera diplomatica de succes inainte si dupa Revolutie, a fost seful Serviciului de Informatii Externem, de patru ori ministru, candidat la alegerile prezidentiale si este fost membru in CA al Rompetrol.Melescanu si-a inceput cariera ca diplomat in Ministerul Afacerilor Externe la varsta de 25 de ani, in anul 1966, institutie in cadrul careia a activat 30 de ani. In 1992 a fost promovat la rangul de ambasador, pentru ca la sfarsitul aceluiasi an (luna noiembrie) sa fie numit ministru de Externe in Guvernul condus de Nicolae Vacaroiu (pana in decembrie 1996). Melescanu are 3 mandate de senator, fiind ales de fiecare data pe listele altei formatiuni politice (PDSR in legislatura 1996-2000, Alianta D.A. in 2004 si PNL in 2008). In perioada aprilie 2007 - decembrie 2008, Teodor Melescanu a fost ministru al Apararii in Cabinetul Tariceanu, iar intre 15 ianuarie - 29 februarie 2008 a asigurat interimatul la sefia Ministerului Justitiei.Teodor Melescanu a avut un traseu politic zbuciumat, el parasind PDSR la scurt timp dupa ce a fost ales senator pe listele partidului, in 1996. In iunie 1997 a fondat partidul Alianta pentru Romania, impreuna cu cativa fosti membri ai PDSR (printre care Mircea Cosea, Iosif Boda sau Marian Enache), fiind ales presedintele acestui partid in decembrie 1997 si reales in aceeasi functie in martie 2001. In ianuarie 2002, in urma fuziunii Aliantei pentru Romania cu Partidul National Liberal, Melescanu devine prim-vicepresedinte al PNL, fiind apoi ales vicepresedinte al partidului in mai multe randuri.In ianuarie 2016, Teodor Melescanu s-a inscris in ALDE, partidul fondat si condus de Calin Popescu Tariceanu, dupa plecarea acestuia din PNL.Nascut la 10 martie 1941 la Brad, in judetul Hunedoara, Teodor Melescanu este de profesie avocat, fiind membru al Baroului Bucuresti din anul 2002. Este licentiat al Facultatii de Drept - Universitatea Bucuresti (1964), dar are si studii in domeniul relatiilor economice si internationale, fiind absolvent al Facultatii de Stiinte Economice si Sociale a Universitatii din Geneva (1967 - 1968), al Institutului International de Inalte Studii Internationale, Geneva (1967 - 1970) si al unui curs postuniversitar de relatii internationale la Universitatea Bucuresti (1964 - 1966); doctor in stiinte politice, specialitatea Drept international - Universitatea din Geneva (1973).Este membru al Institutului de Studii Politice din Bucuresti si al Institutului Roman de Studii Internationale (IRSI) si autor al volumelor "Raspunderea statelor pentru utilizarea in scopuri pasnice a energiei nucleare" si "Organizatia Internationala a Muncii - functionare si activitate". A publicat un numar insemnat de studii si articole de specialitate in tara si in strainatate, iar in anul 2002 a publicat volumul "Renasterea diplomatiei romanesti".Melescanu a predat ca profesor la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti si la Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti.Teodor Melescanu a fost casatorit cu jurnalista Felicia Melescanu (care a incetat din viata in anul 2004), angajata a televiziunii publice din anul 1972. Cei doi au avut impreuna o fiica, Marina Melescanu, de profesie medic stomatolog.Mircea Raceanu si Ion Mihai Pacepa l-au acuzat pe Teodor Melescanu ca a fost ofiter acoperit al fostei SecuritatiPrima referire publica despre o posibila apartenenta a lui Teodor Melescanu la fosta Securitate ca ofiter acoperit a fost facuta de Mircea Raceanu, fost diplomat in perioada regimului Ceausescu si ultimul condamnat la moarte in Romania. In cartea "Infern '89" aparuta in anul 2000, Raceanu il indica pe Melescanu ca ofiter conspirat al fostei Securitati. Raceanu isi bazeaza afirmatiile pe modul in care a decurs anchetarea sa de catre Securitate in 1989.Si fostul general de Securitate Ion Mihai Pacepa sustine ca Melescanu ar fi fost ofiter acoperit: "Dupa decembrie 1989, ofiteri conspirati ai Securitatii au reusit sa preia atat conducerea noilor servicii secrete ale tarii, cat si pe cea a MAE. Virgil Magureanu a devenit sef al SRI. Generalul Mihai Caraman a preluat SIE. Teodor Melescanu a devenit ministru de externe si a pastrat 80% din ambasadorii lui Ceausescu - majoritatea celor care imi fusesera subalterni in DIE".