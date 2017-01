PROFIL Cine este Gabriel Les, propunerea PSD pentru functia de ministru al Apararii - Fost secretar de stat pentru Armamente, numit de PSD, dar pastrat in guvernul Ciolos

Gabriel Les (40 de ani) este secretarul de stat pentru armamente in MApN si conduce Departaentul pentru Armamente, structura ce se ocupa, printre altele, de inzestrarea fortelor armate. Les a fost numit in aceasta functie de catre Victor Ponta la propunerea lui Mircea Dusa, fost ministru al Apararii, in octombrie 2015. Desi guvernul Ponta a cazut la scurt timp dupa, Les a fost pastrat ca secretar de stat in MApN si in Guvernul Ciolos.In varsta de 40 de ani, Gabriel Benjamin Les a detinut mai multe functii pana in pezent: consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect, director executiv APIA.Gabriel Les este licentiat in Economie, specializarea Marketing la Universitatea de Vest Timisoara si detine un masterat in "Managementul financiar contabil si juridic al firmei". A mai urmat un curs in 2009 in cadrul Institutului National de Administratie - Programului de perfectionare "Achizitii publice, concesiuni, contracte". In 2009, a absolvit Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, potrivit publicatiei informatia-zilei.ro Les a urmat cursuri si la Colegiul National de Aparare, acolo unde s-a specializat in "Securitate si buna guvernare".