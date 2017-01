Surse: Teodor Melescanu si George Ciamba, numele vehiculate pentru Ministerul de Externe. Ana Birchall va conduce Afacerile Europene

Melescanu (75 de ani) a mai fost ministru de Externe in guvernul Vacaroiu (1992 - 1996) si ministru al Apararii in guvernul Tariceanu (2007 - 2008). El a condus si SIE in perioada 2012 - 2014, dar a demisionat pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2014, unde a obtinut 1,1% din voturi.George Ciamba este diplomat de cariera, lucreaza in MAE din 1990. A fost ambasador in Turcia si Grecia si secretar de stat in MAE in perioada 2012 - 2015. A urmat cursurile Programului de Economie si Relatii Internationale la Hoover Institution - Universitatea Stanford (1992) si a fost selectat sa participe la Programul "International Visitor" pentru lideri in formare pe probleme de politica externa al Agentiei de Informatii a SUA (1997).Pe de alta parte, negocierile dintre PSD si ALDE au dus la probabila "rupere" a departamentului de Afaceri Europene din Ministerul de Externe. La conducerea noii structuri ar urma sa vina Ana Birchall, presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor in precedentul Parlament. Birchall l-a ajutat pe Dragnea sa organizeze vizitele in Austria si Suedia.