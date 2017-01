Surse: Pavel Nastase, in carti pentru Ministerul Educatiei. Nastase, un apropiat al lui Hrebenciuc, a fost rector al ASE si este unul dintre cei mai bogati profesori din Romania

Pavel Nastase este presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) si a fost rector al institutiei. Este un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc si al PSD si unul dintre cei mai bine platiti oameni din tot sistemul romanesc de invatamant. Are trei imobile si doua terenuri, un Audi siPotrivit declaratiilor sale de avere, Pavel Nastase si sotia sa au castigat sume importante atat din activitatea didactica, dar si din programele derulate din fonduri europene.Nastase a fost rector al ASE in perioada 2012 - 2014.In aceasta calitate, el a fost implicat in controversa legata de revenirea lui Andrei Hrebenciuc (fiul lui Viorel Hrebenciuc) la catedra didactica din ASE. In 2015, Hrebenciuc jr. a reinceput sa predea economie, desi cu un an in urma fusese arestat preventiv in dosarul privind retrocedarile ilegale de paduri si era judecat pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalare a banilor si complicitate la trafic de influenta. Desi Hrebenciuc jr. si-a recunoscut faptele in fata judecatorilor, ASE - condus la acea vreme de Pavel Nastase - i-a dat dreptuls a predea din nou. "A depus o cerere la inceputul anului universitar, in care spus ca din punct de vedere juridic are dreptul sa predea, atata vreme cat nu este condamnat. Oficiul juridic a dat ok pe cererea respectiva", a declarat pentru HotNews.ro la acea vreme Pavel Nastase.In 2013, Pavel Nastase a fost de acord cu o masura controversata a guvernului Ponta: simplificarea subiectelor la Bacalaureat pentru elevii de la Tehnologic, o masura luata discret, ferita de orice dezbatere publica.El preda informatica de gestiune, fiind la baza analist si programator. Absolvent de ASE si de Matematica, si-a luat si doctoratul in 1986 tot la ASE cu specializarea Calcul economic si cibernetica economica.