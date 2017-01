Dragnea convoaca sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor joi, pentru modificare a Codului Fiscal in sensul eliminarii impozitarii pensiilor

In forma adoptata de Senat in septembrie anul trecut a proiectului de lege se elimina impozitarea pensiilor indiferent de cuantumul acestora. Pe de alta partea, Dragnea a promis in programul de guvarnare al PSD ca se vor elimina impozitul pe venit pentru pensiile de sub 2000 lei si contributia CASS pentru toate pensiile.Acest proiect trebuie sa intre la comisia de buget si sa treaca de plenul Camera Deputatilor.Proiectul prevedea intrarea in vigoare de la 1 ianuarie 2017.