Ora 14:00: Conducerea PSD se reuneste in sedinta pentru a aproba componenta Guvernului Grindeanu

Premierul desemnat, Sorin Grindeanu, a anuntat, saptamana trecuta, ca din Cabinetul sau vor face parte numai oameni politici, care au fost validati in Comitetul Executiv al partidului."Vorbim de un guvern politic. In cadrul PSD, deciziile se vor lua marti, in cadrul CEx. Aici nu vorbim de preferinte si de prietenii, aici vorbim de responsabilitatea celor doua partide, PSD si ALDE, de a propune oameni politici pe domeniile respective, iar aceasta decizie se va lua politic, in forurile de conducere, marti", a precizat Sorin Grindeanu, intrebat despre componenta Cabinetului sau.Premierul desemnat a subliniat faptul ca este vorba despre "un guvern politic, nu un guvern tehnocrat, de oameni care vor trece prin votul CEx in cazul PSD": "Fiecare dintre cele doua partide vor propune oameni de toata isprava care se vor tine de programul de guvernare."Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca lista ministrilor din Cabinetul Grindeanu este completa, urmand ca ALDE sa primeasca patru ministere, noul Guvernul avand in componenta opt femei din peste 20 de portofolii.Potrivit unor surse din partid, din viitorul Cabinet ar urma sa faca parte: Ministerul Economiei - Mihai Tudose; Ministerul de Finante - Cristian Socol sau Viorel Stefan; Ministerul Fondurilor Europene - Marius Nica; Ministerul Apararii - Georgian Pop; Ministerul de Interne - Gabriel Vlase; Ministerul de Justitie - Florin Iordache; Ministerul Afacerilor Externe - Natalia Intotero; Ministerul Agriculturii - Daniel Botanoiu; Ministerul Dezvoltarii - Sevil Shhaideh; Ministerul pentru Tineret si Sport - Gabriel Petrea; Ministerul delegat pentru Afaceri Europene - Ana Birchall; Ministerul Transporturilor - Mihai Fifor; Ministerul Sanatatii - Dinu Cristina Elena sau Sorina Pintea; Ministerul Muncii ¬ Lia Olguta Vasilescu; Ministerul Energiei - Iulian Iancu; Ministerul Educatiei - Mihnea Costoiu; Ministerul IMM-urilor si anteprenorilor - Florin Jianu; Ministerul apelor si padurilor - Doina Pana.ALDE va avea 4 ministere, care, potrivit unor surse vor fi: Ministerul Mediului - Daniel Constantin; Ministerul Comunicatiilor - Sorin Campeanu; Ministerul Culturii - Daniel Barbu; Ministerul delegat pentru Relatia cu Parlamentul - Steluta Cataniciu sau Gratiela Gavrilescu.Conform calendarului anuntat de liderul PSD, Liviu Dragnea, si transmis si presedintelui Klaus Iohannis, noul Executiv ar urma sa depuna juramantul in 4 ianuarie, la ora 19:00, Sorin Grindeanu intentionand ca prima sedinta a Guvernului sa fie in aceeasi zi, la ora 21.00Miercuri, 4 ianuarie, ministrii propusi vor fi audiati in comisiile parlamentare, intre orele 8:00 si 14:00. La ora 15:00, va fi convocat plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare si votul de investitura al Guvernului.