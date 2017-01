Dragnea, Tariceanu si Constantin urmeaza sa aiba o intalnire pentru a stabili ministerele care vor reveni ALDE

Saptamana trecuta, intrebat despre cate ministere va avea ALDE, presedintele PSD a spus: "O sa stabilim intr-o intalnire informala cred ca luni dupa-masa sau marti dimineata. Va fi proportional, relativ proportional".Potrivit variantei aflate in discutie la acest moment, ALDE ar urma sa primeasca Ministerul Mediului, condus de Daniel Constantin, Ministerul Comunicatiilor, reprezentat de Sorin Campeanu, precum si postul de ministru delegat pentru Relatia cu Parlamentul, care ar urma sa revina Stelutei Cataniciu.De asemenea, exista discutii daca Ministerul Culturii va reveni PSD sau ALDE, numele aflate in discutii pentru preluarea acestui portofoliu fiind cele ale lui Ionut Vulpescu (PSD) si Daniel Barbu (ALDE).Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, vineri, calendarul convenit de PSD-ALDE pentru instalarea noului Guvern, propunerea celor doua partide fiind ca in 4 ianuarie, la ora 19.00, noul Executiv sa depuna juramantul.Liviu Dragnea a mai anuntat ca marti, 3 ianuarie, la ora 10.30 vor fi sedinte de Birou Permanent, iar la ora 12.00 sedinte ale plenului atat la Senat cat si la Camera Deputatilor.De asemenea, la ora 14.00, vor fi sedintele conducerilor PSD si ALDE pentru aprobarea componentei Cabinetului, iar la ora 15.00 va fi o intalnire a grupurilor parlamentare reunite ale PSD si ALDE in care fiecare candidat la functia de ministru va avea o scurta prezentare.In jurul orei 16.00 - 16.30 premierul desemnat Sorin Grindeanu va depune lista Guvernului si programul de guvernare la Parlament, iar la ora 17.00 vor fi convocate Birourile permanente reunite.In cursul zilei de miercuri, 4 ianuarie, ministrii propusi vor fi audiati in comisiile parlamentare, intre orele 8.00 si 14.00. La ora 15.00, va fi convocat plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare si votul de investitura al Guvernului.Premierul desemnat Sorin Grindeanu a afirmat, la randul sau, ca intentioneaza ca, miercuri, la ora 21.00, sa convoace prima sedinta de Guvern, in care sa dea ordonanta de organizare a Cabinetului si proiectul de lege de abilitare a Guvernului sa emita ordonante in vacanta parlamentara.