Liviu Dragnea, la 10 ani de la aderarea la UE: Nu trebuie sa mai fim doar contributori, ci si beneficiarii avantajelor

"Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana este una din cele mai mari realizari istorice ale poporului roman. Au trecut zece ani de atunci. In tot acest timp, Romania a fost un membru devotat, respectuos si civilizat al clubului european, cu atat mai mult cu cat Europa a traversat o perioada dificila. Traditia europeana a tarii noastre si puterea noastra ca popor si-au spus cuvantul in asigurarea stabilitatii regionale si in adoptarea normelor europene. In Uniunea Europeana, romanii au dovedit ca sunt europeni", a scris Liviu Dragnea, potrivit News.ro.Liderul PSD a tinut sa precizeze ca "parcursul european al Romaniei trebuie sa continue", dar "nu trebuie sa mai fim doar contributori, ci si beneficiarii avantajelor de a fi stat european"."Ceea ce s-a intamplat in 2016 in niciun caz nu trebuie sa se mai intample! Atragerea de fonduri europene va fi o prioritate a guvernarii PSD. Ca parte a marii familii europene, va trebui sa profitam la maxim de drepturile noastre, pentru a relansa investitiile, pilonul esential al cresterii economice sustenabile", a completat Dragnea.Presedintele social-democratilor a sustinut ca "2017 trebuie sa fie un an al implicarii energice in politica europeana si, implicit, al intensificarii eforturilor pentru accederea, cu drepturi depline, in Spatiul Schengen".Liviu Dragnea isi incheie postarea urand "La multi ani, Romania europeana!".Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a avut loc la 1 ianuarie 2007, odata cu Bulgaria. Aceasta data a fost propusa la summitul de la Salonic din anul 2003 si confirmata la Bruxelles, in iunie 2004. Romania si Bulgaria au semnat Tratatul de aderare pe 25 aprilie 2005.Aderarea Romaniei la UE a avut loc dupa 12 ani de la formularea solicitarii oficiale de intrare in UE. Negocierile de aderare cu Romania au inceput in februarie 2000 si s-au incheiat in decembrie 2004, cand a fost confirmata data aderarii.